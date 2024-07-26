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Opel, Bayi Kurumsal Kimliğini Yeniledi

Opel, bayilerinin görüntüsünü tazeleyerek müşteri deneyimini artırmayı hedefliyor. Yeni konseptle modern ve dijital bir ortam sunuluyor.

Yayın Tarihi: 26.07.2024 15:55
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 16:10
Opel, Bayi Kurumsal Kimliğini Yeniledi

Opel, Bayi Kurumsal Kimliğini Yeniledi

Opel, bayilerinin kurumsal kimlik konseptini yenilediğini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, yenilikçi tasarıma sahip bayiler, "Modern Alman" sloganıyla müşterilerine hizmet verecek.

Yenilikçi Tasarım ile Elektro Mobilite

Opel, elektromobiliteyi hem fiziksel hem de dijital bir deneyim haline getirmeyi amaçlıyor. Geleceği merkezine koyarak tasarlanan Opel bayileri, cesur görünümleri ve net renklere odaklı yapılarıyla bölgesel marka deneyim merkezleri olarak işlev görecek.

Keşif Merkezi ile Daha Fazla Deneyim

Müşteriler, otomobil hakkında kapsamlı bilgiler alabilecekleri "Keşif Merkezi" alanında dinlenip, markanın köklü geçmişini de keşfedebilecekler. Ayrıca, şarj seçenekleri konusunda bilgilendirme alarak çalışanlarla iletişim kurabilecekler.

Showroom Detayları ve Renk Paleti

Şirket, daha önce yenilenen "Şimşek" logosunun ardından, showroomlarının dış görünümünde sarı ve koyu gri renkleri tercih etti. Her bir alanın özel işlevleri olan showroom düzeni, ziyaretçileri karşılıyor.

Bayi Dönüşümü ve Gelecek Hedefleri

Opel Türkiye, yenilenen bayiler için 2024 sonuna kadar 63 satış noktasında transformasyon gerçekleştirmeyi hedefliyor. Bu dönüşüm, markanın müşterilere sunduğu güvenli hizmet anlayışını daha da pekiştirecek.

Rebecca Reinermann'dan Açıklama

Opel Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Rebecca Reinermann, yeni showroomların Opel markası için büyük bir adım olduğunu belirterek, "Müşterilerin bayilerde kendilerini emin ellerde hissetmeleri için bu dönüşüm kritik öneme sahip," dedi. "Müşteri odaklı bayilerimiz, basit ve net bir deneyim sunmaya odaklanıyor" şeklinde sözlerine ekledi.

Opel, bayilerinin kurumsal kimlik konseptini yenilediğini duyurdu. Şirketten yapılan açıklamaya...

Opel, bayilerinin kurumsal kimlik konseptini yenilediğini duyurdu. Şirketten yapılan açıklamaya göre, yenilikçi konsepte sahip bayilerinde "Modern Alman" sloganıyla ortam sunan Opel, elektromobiliteyi fiziksel ve dijital bir deneyim haline getiriyor.

Opel, bayilerinin kurumsal kimlik konseptini yenilediğini duyurdu. Şirketten yapılan açıklamaya...

Opel, bayilerinin kurumsal kimlik konseptini yenilediğini duyurdu. Şirketten yapılan açıklamaya göre, yenilikçi konsepte sahip bayilerinde "Modern Alman" sloganıyla ortam sunan Opel, elektromobiliteyi fiziksel ve dijital bir deneyim haline getiriyor.

Opel, bayilerinin kurumsal kimlik konseptini yenilediğini duyurdu. Şirketten yapılan açıklamaya...

Opel, bayilerinin kurumsal kimlik konseptini yenilediğini duyurdu. Şirketten yapılan açıklamaya göre, yenilikçi konsepte sahip bayilerinde "Modern Alman" sloganıyla ortam sunan Opel, elektromobiliteyi fiziksel ve dijital bir deneyim haline getiriyor.

Opel, bayilerinin kurumsal kimlik konseptini yenilediğini duyurdu. Şirketten yapılan açıklamaya...

Opel, bayilerinin kurumsal kimlik konseptini yenilediğini duyurdu. Şirketten yapılan açıklamaya göre, yenilikçi konsepte sahip bayilerinde "Modern Alman" sloganıyla ortam sunan Opel, elektromobiliteyi fiziksel ve dijital bir deneyim haline getiriyor.

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