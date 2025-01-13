OpenAI'nden ABD İçin Yapay Zeka Yatırım ve Düzenleme Çağrısı

OpenAI, ABD'de yapay zeka yatırımı ve düzenlemesi gerektiğini vurgulayarak, Çin ile teknoloji yarışında öncelik istedi.

Yayın Tarihi: 13.01.2025 20:57
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 20:57
OpenAI'nden ABD İçin Yapay Zeka Yatırım ve Düzenleme Çağrısı

Yapay Zeka Gelişimine Yatırım ve Düzenleme Çağrısı

OpenAI, yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'nin geliştiricisi olarak, ABD’nin yapay zeka gelişimine yönelik yeni vizyonunu açıkladı. Şirket, ABD'nin teknoloji yarışında Çin’in önünde kalabilmesi için yatırım ve düzenleme ihtiyacına dikkat çekti.

Vizyon ve Politika Önerileri

OpenAI tarafından yayımlanan açıklamada, ABD’nin yapay zekanın sunduğu faydaları en üst düzeye çıkarması, ulusal güvenliği desteklemesi ve ekonomik büyümeyi teşvik etmesi için gerekli politika önerilerine yer verildi. Açıklamada, yapay zeka teknolojisinin daha da geliştirilmesi ile birlikte ABD'nin bu fırsatları değerlendirmek için harekete geçmesi gerektiğinin altı çizildi.

Ekonomik Faydaları Kaybetmemek Gerek

Yapay zekanın otokratlar tarafından yönetilemeyecek kadar güçlü olduğu belirtilirken, teknolojinin sunduğu ekonomik faydaların kaybedilmemesi gerektiği vurgulandı. Yapay zeka altyapısına yapılacak yatırımların istihdam ve büyüme sağlayacağı kaydedildi. Ayrıca, yapay zekanın faydalarını adil bir şekilde paylaşmak için politika yapıcılarla işbirliği yapma niyetinde oldukları ifade edildi.

Küresel Rekabet ve Yatırım Fırsatları

Öte yandan, ABD’nin inovasyon alanındaki küresel liderliğini sürdürmesi ve yapay zekanın ekonomik fırsatlarından maksimum faydayı sağlaması için endüstrinin önünü açacak düzenlemelere ihtiyacı olduğu vurgulandı. Yapay zeka geliştirenler ve kullanıcıların, teknolojiyi güvenli hale getirmek için uygun standartlara uyması gelmesi gerektiği belirtildi.

30 Ocak'ta Etkinlik Düzenlenecek

Açıklamada, Sam Altman'ın, başkent Washington'da 30 Ocak'ta düzenleyeceği toplantının, yapay zekanın ekonomik faydalarının toplumun her kesimine ulaşmasına yardımcı olacağı bilgisi paylaşıldı. Yapay zeka kazanmanın anahtarı olarak çipler, veri, enerji ve yetenek belirlenerek, ABD'nin bu yarışta başarılı olması gerektiği vurgulandı.

Küresel fonlarda yapay zeka projelerine yatırım için bekleyen 175 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Eğer ABD bu fonları çekemezse, kaynakların Çin destekli projelere kayacağı belirtildi. Her sektörde olduğu gibi, sağduyulu bir yol haritasına ihtiyaç olduğu vurgulandığı açıklamada, ulusal düzeyde uygulanacak kuralların gerekli olduğu ifade edildi.

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