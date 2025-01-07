Organize Sanayi Bölgelerinde 10 Milyon Metrekare Arazi Tahsisi: Sanayiciler Yoğun İlgi Gösteriyor

Organize Sanayi Bölgeleri için Çarpıcı Veriler

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, organize sanayi bölgelerindeki (OSB) tahsis edilmemiş alanların sanayicilere sunulduğunu açıkladı. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Yeni uygulamamızın ilk üç ayında yaklaşık 10 milyon metrekare alan için 1667 başvuru gerçekleşti," dedi.

Sanayicilerin İlgi Gösterdiği Yeni Uygulama

Bakan Kacır, yatırımcılardan yoğun ilgi gören uygulamaların OSB'lerdeki tahsis edilmemiş alanları çevrimiçi erişime sunduğunu dile getirdi. Dördüncü ayda, 96 OSB için toplamda 14 milyon 625 bin metrekare büyüklüğündeki 913 yatırım yeri tahsis başvurularına açıldığını belirtti. Ayrıca, 15 OSBde ise 5 milyon 742 bin metrekarelik alanın ön tahsis başvurularına açıldığı bilgisini verdi.

Planlı Sanayi Alanlarının Genişletilmesi

Kacır, planlı sanayi alanlarını genişleterek Türkiye'yi katma değerli ve yeni yatırımlarla buluşturmayı hedeflediklerini vurguladı. "Türkiye'yi üretim gücüyle daha da ileri taşıyoruz," ifadesiyle amaçlarını bir kez daha hatırlattı.