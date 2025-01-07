DOLAR
35,25 0,17%
EURO
36,81 -0,31%
ALTIN
3.000,65 -0,38%
BITCOIN
3.588.615,14 0,22%

Organize Sanayi Bölgelerinde 10 Milyon Metrekare Arazi Tahsisi: Sanayiciler Yoğun İlgi Gösteriyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, OSB'lerde 10 milyon metrekarelik arazi tahsisine 1667 başvuru geldiğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 10:18
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 10:18
Organize Sanayi Bölgelerinde 10 Milyon Metrekare Arazi Tahsisi: Sanayiciler Yoğun İlgi Gösteriyor

Organize Sanayi Bölgeleri için Çarpıcı Veriler

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, organize sanayi bölgelerindeki (OSB) tahsis edilmemiş alanların sanayicilere sunulduğunu açıkladı. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Yeni uygulamamızın ilk üç ayında yaklaşık 10 milyon metrekare alan için 1667 başvuru gerçekleşti," dedi.

Sanayicilerin İlgi Gösterdiği Yeni Uygulama

Bakan Kacır, yatırımcılardan yoğun ilgi gören uygulamaların OSB'lerdeki tahsis edilmemiş alanları çevrimiçi erişime sunduğunu dile getirdi. Dördüncü ayda, 96 OSB için toplamda 14 milyon 625 bin metrekare büyüklüğündeki 913 yatırım yeri tahsis başvurularına açıldığını belirtti. Ayrıca, 15 OSBde ise 5 milyon 742 bin metrekarelik alanın ön tahsis başvurularına açıldığı bilgisini verdi.

Planlı Sanayi Alanlarının Genişletilmesi

Kacır, planlı sanayi alanlarını genişleterek Türkiye'yi katma değerli ve yeni yatırımlarla buluşturmayı hedeflediklerini vurguladı. "Türkiye'yi üretim gücüyle daha da ileri taşıyoruz," ifadesiyle amaçlarını bir kez daha hatırlattı.

İLGİLİ HABERLER

Ziraat Bankası'ndan 1500 TL Ödeme: 7 Şubat'ta ödeniyor

Devletten Çifte Alım Hamlesi: Uzman ve Destek Personeli İstihdamı Başladı

Ocak Ayında Yüzde 4.2 Refah Payı Zammı Bekleniyor!

Bankacılık Sektöründe Dev Zam: EFT Ücretleri Yüzde 44,38 Arttı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye'nin Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri
2
Altın Fiyatları Yükselişe Geçti: Gram Altın 3 Bin Lira Oldu
3
Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Güne Düşüşle Başladı
4
Brent Petrol Varil Fiyatı 75,98 Dolar
5
Organize Sanayi Bölgelerinde 10 Milyon Metrekare Arazi Tahsisi: Sanayiciler Yoğun İlgi Gösteriyor
6
Dolar/TL Bugün 35,34 Seviyesinde İşlem Görüyor
7
TMSF İki Şirketi Satışa Çıkardı: Boyçelik Metal ve Serko Yay İhaleleri Başlıyor

Bankacılık Sektöründe Dev Zam: EFT Ücretleri Yüzde 44,38 Arttı!

Doğalgaza Yüzde 77,96 Zam! Yeni Tarifeler 2025'te Yürürlüğe Girecek

Ocak Ayında Yüzde 4.2 Refah Payı Zammı Bekleniyor!

En Düşük Emekli Maaşına Asgari Ücret Ayarı Geliyor

Devletten Çifte Alım Hamlesi: Uzman ve Destek Personeli İstihdamı Başladı

Doğayla İç İçe Yaşamak İsteyenlere Fırsat: 16.500 TL’lik Ev Yap Otur İhalesi!

Kredi Çekenler İçin Devletin İade Fırsatı: Primlerinizi Geri Alın!

Akaryakıt Fiyatlarına Rekor Zam! Benzin Fiyatları Artıyor

İş Bankası'ndan Emekliye 12.000 TL Promosyon ve 250.000 TL Ödeme Açıklandı

Asgari Ücrette Olası Ara Zam İhtimali: Erdoğan'dan Dikkat Çeken Açıklama

2025'te Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 55 Zam Bekleniyor

Ziraat Bankası'ndan 1500 TL Ödeme: 7 Şubat'ta ödeniyor