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Otomobili bu marka olan yaşadı! Hemen alıcı buluyor: En hızlı satılan otomobil markası açıklandı

İkinci el araç piyasasında satışlar neredeyse durma noktasına gelirken galericiler de vatandaşlar da en çok hangi markanın satışının yapıldığını merak etti. Herkes en hızlı alıcıyı hangi araç markasının bulduğunu araştırırken, ortaya çıkan veriler şaşırttı. İşte Haziran ayında en çok satışı yapılan araç markası...

Yayın Tarihi: 21.07.2024 23:38
Güncelleme Tarihi: 21.07.2024 23:38
Otomobili bu marka olan yaşadı! Hemen alıcı buluyor: En hızlı satılan otomobil markası açıklandı

Türkiye'de ekonomik zorluklar ve yüksek enflasyon, vatandaşların sıfır araç satın alma hayallerini ertelemelerine neden oluyor. Birçok kişi, bütçelerine daha uygun olduğu için ikinci el araç pazarına yöneliyor. Ancak, ikinci el araç alım satım piyasasındaki hareketlilik de ekonomik nedenlerden dolayı sınırlı ilerliyor.

Haziran ayında Türkiye'nin ikinci el çevrim içi binek ve hafif ticari araç pazarında satışlar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 düşüş gösterdi. Indicata'nın raporuna göre, çevrim içi platformlarda yayınlanan 330 bin 405 ilanın yüzde 48'i, yani 156 bin 974 araç satıldı. İlan sayısı geçen yıla göre yüzde 8 artarken, satışlar sadece yüzde 1 arttı.

Fiyat değişimi nasıl? 

Haziran ayında araç fiyatları yüzde 2 düşerek yıl başındaki seviyelere geri döndü. Dizel araçlar toplam satışların yüzde 59,2'sini oluştururken, elektrikli araç satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 88 arttı. Bu durum, elektrikli araçlara olan ilginin artmaya başladığını gösteriyor.

haziran ayı araç satış

En hızlı satılan araç markası Renault

Haziran ayında en hızlı satılan araç markası Renault oldu. Renault araçları ortalama 42 günde satılırken, bu süre Mercedes-Benz araçları için 65 gün olarak öne çıktı. Renault'nun hızlı satılmasında, markanın geniş bir model yelpazesine sahip olması ve araçlarının uygun fiyatlı olması etkili oldu.

İkinci el araç piyasasındaki bu sınırlı hareketlilik, ekonomik koşulların ve vatandaşların alım gücünün bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Fiyatlardaki düşüş ve elektrikli araçlara olan talep artışı, piyasanın dinamiklerinin değişmekte olduğunu gösteriyor. Ancak, genel olarak bakıldığında, ikinci el araç piyasasında ciddi bir canlanma beklenmiyor. Vatandaşlar, ekonomik belirsizlikler nedeniyle araç alım kararlarını ertelemeye devam ediyorlar.

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Otomobili bu marka olan yaşadı! Hemen alıcı buluyor: En hızlı satılan otomobil markası açıklandı

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