Otomotiv Sektörü 2023'te 37,2 Milyar Dolar İhracatla Zirveye Yerleşti

Otomotiv Endüstrisi İz Bıraktı

2023 yılı itibarıyla Türkiye'nin ihracat tarihinde bir rekor daha kaydedildi. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, otomotiv endüstrisi, 37,2 milyar dolarlık dış satımla en fazla ihracat yapan sektör oldu. Bu başarı, Türkiye’nin ekonomik büyümesinde önemli bir yer tutan otomotiv sektörünün gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Sektörel Sıralama

Kayıtlara göre otomotiv endüstrisini, 30,8 milyar dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri takip etti. Listenin üçüncü sırasında ise 17,9 milyar dolarla hazır giyim ve konfeksiyon bulunuyor. Bu noktada dikkat çeken bir diğer gelişme ise fındık ve mamulleri sektöründeki %41,7’lik ihracat artışı oldu.

İhracatın Büyümesi

Türkiye sanayi grubu ihracatı, genel olarak %1,8 artışla 183,8 milyar dolara ulaştı. Tarım grubu ihracatı ise %3,3'lük artışla 36,2 milyar dolara, madencilik grubu dış satımı ise %4,7'lik artışla 6 milyar 11,7 milyon dolara yükseldi.

Almanya İlk Sırada

Geçen yıl gerçekleştirilen dış ticaretin en fazla yapıldığı ülkeler arasında Almanya 18,1 milyar dolarla ilk sırada yer aldı. Bunu 13,4 milyar dolarla ABD ve 12,7 milyar dolarla Birleşik Krallık izledi. Bu verilere göre, İstanbul 92,1 milyar dolarla en fazla ihracat yapılan kent oldu. Kocaeli ve Bursa ise sırasıyla 20,4 milyar ve 16,7 milyar dolarla takip etti.

Sektörel İhracat Verileri

TİM verilerine göre 2023 ve 2024 yıllarına ait sektör bazında ithalat ve ihracat değişim oranları şu şekildedir:

Tarım Sektörü: 35.076.224 (2023) - 36.232.902 (2024)

Ağır İmalat: 180.641.087 (2023) - 183.821.571 (2024)

Madencilik: 5.744.316 (2023) - 6.011.734 (2024)

Bu rakamlar, Türkiye'nin ihracat potansiyelinin artarak devam edeceğini gösteriyor. Otomotiv endüstrisinin liderliği, ülke ekonomisi için kritik bir öneme sahip.