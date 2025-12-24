DOLAR
OtoPriz'ten Yılbaşı Şarj İndirimi: 31 Aralık ve 1 Ocak'ta Geçerli

OtoPriz, 31 Aralık ve 1 Ocak'ta Türkiye genelindeki şarj istasyonlarında elektrikli araç kullanıcılarına indirim uygulayacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 12:55
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 12:55
OtoPriz'ten yılbaşı için şarj indirimi

31 Aralık ve 1 Ocak tarihlerinde otomatik indirim

OtoPriz, yılbaşı tatiline çıkacak elektrikli araç kullanıcıları için 31 Aralık ve 1 Ocak tarihlerinde şarj indirimi uygulayacağını açıkladı. İndirimin, Türkiye genelindeki OtoPriz şarj istasyonlarında geçerli olacağı belirtildi.

Eksim Holding'e bağlı, yüzde yüz yenilenebilir enerjiyle hizmet veren yüksek hızlı elektrikli araç şarj istasyonu markası OtoPriz, yılbaşı döneminde artan seyahat yoğunluğunu göz önünde bulundurarak kullanıcılarının yolculuklarını daha ekonomik hale getirmeyi hedefliyor.

Açıklamada, kampanyanın 31 Aralık ve 1 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilen şarj işlemlerini kapsadığı ve kampanyadan tüm elektrikli araç kullanıcılarının yararlanabileceği belirtildi. Kampanyada herhangi bir katılım şartı bulunmuyor; belirtilen tarihlerde markanın istasyonlarında şarj işlemi gerçekleştiren tüm müşterilerin indirimleri ücretlere otomatik olarak yansıtılacak.

OtoPriz, bu uygulamayla yılın son ve ilk gününde sürücülere hem ekonomik hem de çevreci bir seyahat deneyimi sunmayı amaçlıyor.

Serdar Aksoy

