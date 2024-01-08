ÖTV indirimli araç arayanlar bu listeye baksın! Zirvede bakın kim var: Fiyatlar füze gibi düştü

2024'ÜN İLK MÜJDESİ İŞTE ÖTV İNDİRİMLİ OTOMOBİLLER!

ÖTV indirim ya da muafiyeti Engelli vatandaşlara devlet tarafından araç alırken uygulanan bir kolaylıktır. Böylece engelliler daha uygun fiyatlara istedikleri araçları satın alabiliyorlar. Ocak ayının girmesi ile birlikte ÖTV indirimli araçların hangileri olduğu oldukça merak edilir oldu. 2024 yılına girişi ile birliktede engelli vatandaşların vergi muafiyetindeki üst limitinde değişiklik yapıldı. İşte o limit ve detaylar….





2024 yılındaki taşıt alacak olan engelli bireylerin ÖTv tutarı ve üst limitinde de güncellemeye gidildi. 2023 yılında 1 milyon 4 bin 200 lira olan ÖTV istisnası tutarı, 1 Ocak 2024 tarihi itibariyle yüzde 58,46 artışla 1 milyon 591 bin 200 liraya yükseltildi. Tabi bu avantaj 90 ve üzerinde engeli bulunan engelli vatandaşları kapsıyor. Yaş kriteri olmadan yüzde 90 ve üzeri engeli buluna vatandaşlar hak sahibi oluyor. Tabi bununla beraber de ÖTV indiriminden yararlanan kişiler 5 yıl boyunca aracını satamayacak. Aynı zamanda da o süre zarfında ikinci bir araç da alamıyor. Alınabilecek araçlar arasında motor silindir hacmi 1600cc ve altındaki binek otomobiller ile 2800cc ve altındaki hafif ticari araçlar ve tüm motosikletler yer alıyor. İşte listeye göre alınabilecek araçlar….

RENAULT CLİO

Renault'un en çok tercih edilen modeli Clio, 1.0 SCe 65 hp donanımına sahip ve güncel fiyatı 826 bin 900 TL . Yüzde 80 Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) dilimine giren Clio için belirlenen ÖTV oranı 306 bin 259 TL. Ek olarak, yüzde 20'lik Katma Değer Vergisi (KDV) oranı ise 137 bin 816 TL olarak hesaplanıyor. Bu verilere göre, vergiler çıkarıldığında Renault Clio'nun vergisiz net fiyatı 382 bin 824 TL seviyesine düşüyor.

HYUNDAİ İ20

Hyundai i20 1.4 MPI 100PS Jump Benzin modeli, mevcut satış fiyatı 920 bin 000 TL. ancak bu model de vergisiz fiyatı 425 bin 925 TL ile %80'lik Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) dilimine dahil araçlar arasında

Volkswagen Polo

Volkswagen Polo'nun 1.0 80 PS Manuel Impression donanımında güncel satış fiyatı 922.800 TL olsa da vergi muafiyeti ile bu aracın fiyatı 427 bin 222 TL seviyesine geriliyor.

RENAULT MEGANE SEDAN

Renault Megane Sedan'ın Joy 1.3 TCe 140 bg donanımı, oldukça beğeniliyor ve bu aracında güncel fiyatı 1 milyon 031 bin 900 TL. bu araçtaki vergi 382 bin 185 TL olarak hesaplanırken vergisiz hali ile 477 bin 731 TL seviyesine geriliyor.

NİSSAN QASHQAİ

Nissan Qashqai'nin 1.3 DIG-T 158 PS Düz Vites Tekna donanımına sahip modelinin KDV ve ÖTV oranları hariç net fiyatı 687 bin 268 TL olarak belirlenmiş durumda. karşımıza çıkıyor.

PEUGEOT 3008

Peugeot 3008 modeli, yüzde 80 Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) dilimiyle birlikte ne tabi olarak güncel satış fiyatını 1 milyon 746 bin TL ancak vergi muafiyeti ile ise 808 bin 333 TL seviyesine düşüyor.