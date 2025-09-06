DOLAR
Palandöken'den 'korsan servis' uyarısı: Velilere güvenli servis çağrısı

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, 8 Eylül öncesi velileri 'korsan servis' riskine karşı uyararak, sertifikalı ve kayıtlı servis tercih edilmesini istedi.

Yayın Tarihi: 06.09.2025 12:31
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 12:31
TESK Genel Başkanı Palandöken'den "korsan servis" uyarısı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni eğitim ve öğretim yılı öncesinde velilere "korsan servis" uyarısında bulundu.

Palandöken, yazılı açıklamasında, 8 Eylül Pazartesi günü yeni eğitim öğretim yılının başlayacağını hatırlattı.

Velilere güvenli servis çağrısı

Palandöken, "Biraz ucuz olsun." anlayışıyla komşuların bir araya gelip hizmet aldıkları belgesiz, güvensiz servislerden uzak durulması gerektiğini belirtti.

Servis hizmeti alırken güvenilir, sertifikalı, meslek odasına kayıtlı araçların tercih edilmesinin önemine dikkati çeken Palandöken, şu ifadeleri kullandı:

"Araçların periyodik bakımlarının yapılması, servis şoförlerinin çocuklara uygun şekilde davranması ve yolculuk sırasında hız yapmadan, kurallara uyarak onları güvenli bir şekilde okula götürülüp getirilmesi önemli. Tecrübeli şoför abilerine emanet edeceğiz ama biz de elimizi onların üzerinden çekmeyeceğiz. Biz otokontrol yapacağız, daimi takip edeceğiz ve paydaşlarla da ortaklaşa her an irtibat halinde olacağız."

Palandöken, okul civarında çocuklara zararlı madde satılmasının engellenmesi çağrısında da bulunarak, bunun için kolluk kuvvetlerinin sıkı denetim yapmaları gerektiğini bildirdi.

