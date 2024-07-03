Parası ev almaya yetmeyenlere bomba yatırım! Parayı 12 ayda ikiye katlıyor

Ülkemizdeki enflasyon sorunu, finans piyasalarında sürekli bir hareketliliğe neden oluyor. Bu konuda uzman bir isim, yatırımcılara altın ve dolar gibi güvenli limanları tercih etmeleri çağrısında bulundu.

Enflasyonun artış gösterdiği bu dönemde, yatırımcılar için riskleri dengelemenin ve korunma stratejilerini gözden geçirmenin önemi büyük. Uzmanlar, altın ve dolar gibi geleneksel güvenli yatırım araçlarının, enflasyon riskine karşı koruma sağlama potansiyeline işaret ediyor. Bu nedenle, yatırımcıların portföylerini çeşitlendirmeleri ve güvenli limanlara yönelmeleri tavsiye ediliyor.





EV ALAMAYANLAR BUNA YÖNELMEYE BAŞLADI

Ferhat Ruşen Buhur, 2024 yılının ilk yarısında en karlı yatırımın arsa ve arsa yatırımları olduğunu vurguladı. Bu yatırım türü, geçen yıldan bu yana yüzde yüzün üzerinde kazandırdı ve özellikle yeni köprüler, hızlı tren hatları gibi büyük altyapı projelerinin çevresindeki bölgelerde daha da karlı olabileceğini belirtti.

Buhur'un değerlendirmesine göre, altyapı projeleri etrafında yapılan yatırımlar, bölgenin değerini artırarak yatırımcılara büyük fırsatlar sunabilir. Bu tür projelerin bölgesel ekonomik etkileri göz önüne alındığında, arsa ve arsa yatırımlarının uzun vadeli kazanç potansiyeli artabilir.



Ferhat Ruşen Buhur, ev almak için yeterli maddi güce sahip olmayanlar için arsanın önemli bir yatırım aracı olduğunu vurguladı. Buhur, "Bugün yatırım yapamayan insanlar için arsa, gelecekte bir veya daha fazla ev satın alabilme olanağı sağlar" dedi.

Bu değerlendirme, mülk sahibi olma hedefi olan ancak anlık ev alımı için gerekli finansmana ulaşamayan bireyler için arsanın çekici bir alternatif olabileceğini gösteriyor. Arsa yatırımları, zaman içinde değer kazanma potansiyeli taşıyarak, gelecekte ev sahibi olma hayalini gerçekleştirme şansı sunabilir. Ayrıca, arsa yatırımları genellikle daha düşük maliyetlidir ve uzun vadede getiriler sağlayabilir.

