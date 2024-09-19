Philadelphia Fed İmalat Endeksi Eylülde Büyüme Gösterdi

Philadelphia Fed İmalat Endeksi Eylülde Pozitif Bir Değere Ulaştı

Amerika Birleşik Devletleri'nde Philadelphia Merkez Bankası, eylül ayındaki imalat endeksi sonuçlarını duyurdu. Bu verilere göre, endeks eylülde 1,7 değerine yükseldi ve bu durum, sektördeki büyümeye işaret etmektedir.

Piyasa Beklentilerinin Üzerinde Bir Performans

Eylül ayı için beklenen değer, eksi 0,8 olarak öngörülmüştü, ancak sektör beklentilerin üzerinde bir performans sergileyerek eksi 7 den 1,7'ye yükseldi.

Yeni Sipariş ve Sevkiyat Endekslerindeki Düşüş

Buna karşılık, yeni sipariş endeksi eylülde 16 puan düşerek eksi 1,5 seviyesine gerilerken, sevkiyat endeksi 23 puan azalışla eksi 14,3'e düştü. Bu rakam, Mart 2023'ten bu yana en düşük seviyeyi temsil ediyor.

İstihdam Endeksi Pozitif Bir Trend Gösterdi

İstihdam durumu ise daha umut verici bir tablo çizerken, endeks eksi 5,7'den 10,7 değerine yükseldi. Bu gelişme, üretim sektöründeki istihdam koşullarının iyileştiğini gösteriyor.

İmalat Endeksi Ne Anlama Geliyor?

İmalat endekslerinin sıfırın üzerinde değer alması, sektörün büyüme aşamasında olduğunu, sıfırın altında değerler ise daralma sürecine işaret etmektedir. Dolayısıyla, Philadelphia Fed İmalat Endeksi'ndeki bu artış, genel olarak sektörde olumlu bir görünüm olduğunu göstermektedir.