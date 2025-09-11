Piyasalarda Gözler: ABD Enflasyon, ECB ve TCMB Faiz Kararlarında

Piyasalarda gündem: ABD enflasyon verisi ve ECB ile TCMB kararları

Küresel piyasalar karışık bir seyir izlerken, bugün ABD'de enflasyon verisi ile Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararları yatırımcıların odağında bulunuyor.

ABD verileri ve Fed beklentileri

Dün açıklanan verilerde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ağustosta aylık bazda %0,1 azaldı, yıllık bazda ise %2,6 artarak beklentilerin altında gerçekleşti. Üretici fiyatları nisan ayından bu yana aylık bazda ilk kez düşüş kaydetti.

İstihdam verilerinin ekonomide soğumaya işaret etmesiyle birlikte ÜFE'nin beklentilerin altında kalması, ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) faiz indirimine ilişkin öngörüleri güçlendirdi ve küresel risk iştahını artırdı. Bu gelişmelerle piyasalar, Fed'in yıl sonuna kadar toplamda 3 faiz indirimi yapacağı yönündeki fiyatlamaları sürdürüyor.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya paylaşımında ülkede enflasyon olmadığını savunarak, Fed Başkanı Jerome Powell'ın faizleri hemen "büyük" ölçüde düşürmesi gerektiğini belirtti.

Analistler, bugün açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini ve veri sonrası Fed'in yol haritasının daha netleşeceğini vurguluyor.

Ayrıca, Federal Mahkemenin Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'un görevde kalabileceğine karar vermesinin ardından Trump yönetimi mahkemenin kararına itiraz etti.

Bu gelişmelerle altının ons fiyatı şu sıralarda yüzde 0,3 azalışla 3 bin 630 dolar seviyesinde işlem görüyor. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,0540, dolar endeksi yatay seyirle 97,8 seviyesinde, Brent petrol varil fiyatı yüzde 0,3 azalışla 67,2 dolar düzeyinde.

New York borsaları

Dün New York borsasında karışık bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,48 azaldı, S&P 500 endeksi yüzde 0,3 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,03 değer kazandı. S&P 500 endeksi 6.532,04 puan ve Nasdaq endeksi 21.886,06 puan ile kapanış rekorlarını tazeledi. ABD endeks vadeli kontratları yeni güne yükselişle başladı.

Avrupa: Jeopolitik endişeler ve ECB

Avrupa'da Rus insansız hava araçlarının (İHA) Polonya hava sahasını ihlal etmesi sonrası artan jeopolitik endişeler risk iştahını törpüledi. Bugün piyasalarda ECB'nin faiz kararı takip edilecek.

Para piyasalarında ECB'nin üç temel politika faizini sabit tutacağına kesin gözüyle bakılırken, ECB Başkanı Christine Lagarde'ın sözlü yönlendirmeleri yakından izlenecek.

Dün endeks hareketleri şöyle gerçekleşti: Fransa CAC 40 yüzde 0,15 yükselirken, İtalya FTSE MIB 30 yüzde 0,12 artış gösterdi; Almanya DAX 40 yüzde 0,39 ve İngiltere FTSE 100 yüzde 0,19 değer kaybetti. Avrupa endeks vadeli kontratları yeni güne karışık seyirle başladı.

Asya piyasalari

Asya borsalarında ABD enflasyon verisi öncesinde teknoloji hisselerinin öncülüğünde alış ağırlıklı bir seyir gözlendi. Japonya'da ağustos ÜFE aylık yüzde 2,7 artarken, yıllık yüzde 0,2 ile beklentilerin üzerinde azaldı.

Bu gelişmelerle Japonya Nikkei 225 kapanışa yakın 44.396,95 puanla rekoru test etti. Güney Kore Kospi endeksi 3.344,70 puan ile tarihi zirveyi gördü. Çin Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,1 yükseldi, Hong Kong Hang Seng endeksi yüzde 0,3 değer kaybetti.

Türkiye ve Borsa İstanbul

Dün Borsa İstanbul'da alış ağırlıklı seyirle BIST 100 endeksi günü yüzde 0,96 değer kazanarak 10.586,32 puandan tamamladı. Borsa İstanbul VİOP'ta BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,1 yükseldi.

Bugün TCMB'nin faiz kararı yurt içi piyasalarda yön belirleyici olacak. AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, eylül ayında TCMB'nin politika faizini 200 baz puan indirerek yüzde 41'e çekmesini bekliyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 36,5 olarak yer aldı.

Analistler teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.700 ve 10.800 seviyelerini direnç, 10.500 ve 10.400 puanı ise destek konumunda olduğunu belirtiyor.

Bugün takip edilecek veriler

10.00 Türkiye, temmuz ayı perakende satışlar

14.00 Türkiye, TCMB faiz kararı

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.15 Avro Bölgesi, ECB'nin faiz kararı

15.30 ABD, ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi

15.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları

15.45 Avro Bölgesi, ECB Başkanı Lagarde'ın Basın Toplantısı

21.00 ABD, ağustos ayı federal bütçe dengesi