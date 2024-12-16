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Piyasalarda Gün Ortası: Dolar 34,96 Lira, BIST 100 Endeksi Düşüşte

Dolar ve avro fiyatları yükselirken, BIST 100 endeksi 10.106,05 puana geriledi. Altın fiyatları yükseldi.

Yayın Tarihi: 16.12.2024 13:17
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 13:17
Piyasalarda Gün Ortası: Dolar 34,96 Lira, BIST 100 Endeksi Düşüşte

Piyasalarda Gün Ortası Durumu

İstanbul serbest piyasasında dolar, 34,9630 liradan, avro ise 36,7690 liradan işlem görüyor.

BIST 100 Endeksindeki Değişim

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında %0,19 düşüşle 10.106,05 puana geriledi. Cuma günü kapanışta 10.125,46 puandan işleme kapanan endeks, haftaya 10.146,61 puandan başladı ve saat 13:00 itibarıyla önceki kapanışa göre 19,41 puan azaldı.

Günün ilk yarısında endeks, en düşük 10.095,53, en yüksek 10.157,77 puanı gördü. Sanayi endeksi %0,31, hizmetler endeksi %0,02 değer kazanırken; mali endeks %0,09 ve teknoloji endeksi %0,16 değer kaybetti.

Hisse Senetleri ve İşlem Durumu

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 61'i değer kazanırken, 39'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri arasında Türk Hava Yolları, Garanti BBVA, Akbank, Ereğli Demir Çelik ile Şişe ve Cam Fabrikaları yer aldı.

Uluslararası Piyasalarda Altın ve Petrol Fiyatları

Uluslararası piyasalarda, saat 13:00 itibarıyla altının ons fiyatı yüzde 0,4 artışla 2.658 dolar seviyesine yükseldi. Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,6 düşüşle 73,6 dolardan işlem görmektedir.

Dünyada döviz kurlarında, avro/dolar paritesi 1,0510, sterlin/dolar paritesi 1,2650 ve dolar/yen paritesi 153,80 seviyelerinde bulunuyor.

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