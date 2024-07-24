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Piyasalarda Gün Ortası: Dolar ve Avro Fiyatları

İstanbul serbest piyasada döviz fiyatları değişim gösterdi. BIST 100 endeksi ise kayıplar yaşıyor.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 13:23
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 13:23
Piyasalarda Gün Ortası: Dolar ve Avro Fiyatları

Piyasalarda Gün Ortası Durumu

İstanbul serbest piyasasında dolar, 32,8720 TL ve avro ise 35,6360 TL seviyelerinden işlem görüyor.

BIST 100 Endeksi Üzerine

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında %0,38 değer kaybederek 11.046,99 puana geriledi. Önceki gün 11.089,53 puan ile kapanan endeks, güne 11.092,63 puan ile başladı.

Saat 13.00 itibarıyla, endeksin en düşük 11.016,35 ve en yüksek 11.093,07 puanları gördüğü kaydedildi. İlk yarıda hizmet endeksi %0,15, sanayi endeksi %0,19, teknoloji endeksi %0,32 ve mali endeksi %0,60 değer kaybetti.

Hisse Senedi İşlemleri

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerin, 49'u yükselirken, 49'u ise değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri arasında Ereğli Demir Çelik, Türkiye İş Bankası (C), Türk Hava Yolları, Agrotech Teknoloji ve Tüpraş bulunuyor.

Döviz ve Altın Fiyatları

Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda 2.414 dolar seviyesine yükseldi. Ek olarak, Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda işlem gören 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi %38,56, bileşik getirisi ise %42,27 olarak kaydedildi.

Uluslararası Dolar Piyasası

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0840, sterlin/dolar paritesi 1,2910 ve dolar/yen paritesi 154,80 seviyelerinde işlem görüyor.

İstanbul serbest piyasada döviz fiyatları ve piyasa genelindeki durumu dikkatle takip edilmektedir.

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