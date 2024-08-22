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Piyasalarda Gün Ortası: Dolar ve Euro Fiyatları

İstanbul'da serbest piyasada döviz kurları ve BIST 100 endeksi değer kazandı, altın fiyatları ise dalgalandı.

Yayın Tarihi: 22.08.2024 13:24
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 13:24
Piyasalarda Gün Ortası: Dolar ve Euro Fiyatları

Piyasalarda Gün Ortası

İstanbul serbest piyasada dolar, 33,9360 liradan işlem görürken, euro 37,9280 liradan satılmaktadır.

BIST 100 Endeksindeki Dalgalanmalar

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında %0,20 artarak 9.925,08 puana yükselmiştir. Önceki gün 9.904,79 puandan kapanan endeks, güne 74,69 puan (yüzde 0,75) artışla 9.979,48 puandan başlamıştır.

13:00 itibarıyla endeks, günün en düşük 9.904,62 ve en yüksek 10.031,07 puan seviyelerini görmüştür. Mali endeks %0,26, sanayi endeksi %0,16, hizmet endeksi %0,01 ve teknoloji endeksi ise %0,01 değer kazanmıştır.

Hisse Senedi Performansı

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 65'i artarken, 32'si değer kaybetmiştir. En fazla işlem gören hisseler arasında Türk Hava Yolları, Akbank, Koza Altın İşletmeleri, Ereğli Demir Çelik ve Türkiye İş Bankası (C) yer almıştır.

Uluslararası Piyasalardaki Gelişmeler

Altının ons fiyatı, uluslararası piyasalarda %0,2 düşüşle 2.507 dolara gerilemiştir. Bugün Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda işlem gören 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin basit getirisi %38,59, bileşik getirisi ise %42,32 seviyelerinde seyretmektedir.

Yurt dışında ise, saat 13:00 itibarıyla euro/dolar paritesi 1,1140, sterlin/dolar paritesi 1,3120 ve dolar/yen paritesi 145,60 düzeyindedir. Ayrıca, Brent tipi ham petrolün varil fiyatı %0,4 artışla 76 dolardan işlem görmektedir.

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