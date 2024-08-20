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Piyasalarda Gün Sonu Değerlendirmesi

BIST 100 endeksi, günü 9.982,28 puandan kapatarak değer kaybı yaşadı. Altın ve döviz fiyatları ise yükseliş gösterdi.

Yayın Tarihi: 20.08.2024 18:33
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 18:33
Piyasalarda Gün Sonu Değerlendirmesi

Piyasalarda Gün Sonu Değerlendirmesi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, gün sonunda 71,92 puan düşerek 9.982,28 puandan kapandı. Gün içerisinde en düşük 9.950,89, en yüksek 10.109,96 puan görüldü. Endeks, güne 16,02 puan ve yüzde 0,16 azalışla 10.038,19 puandan başladı.

Sektörel Gelişmeler

Önceki kapanışa göre sanayi endeksi %0,72, mali endeks %0,17, hizmetler endeksi %1,17 ve teknoloji endeksi %1,90 değer kaybetti. BIST 30 endeksi de önceki kapanışına göre 46,28 puan ve %0,42 kayıpla 10.936,26 puandan kapandı.

En Çok İşlem Gören Hisseler

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 25'i prim yaptı ve 74'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Koza Altın İşletmeleri, Koza Anadolu Metal Madencilik, Ereğli Demir Çelik ve Türkiye İş Bankası (C) günün en çok işlem gören hisseleri oldu.

Altın ve Dolar Fiyatları

Altının ons fiyatı, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 2.508 dolar seviyesinden işlem görmekte iken, Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı %1,2 artarak 2 milyon 782 bin lira oldu.

Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan döviz kurları, dolarda alışta 33,7245 lira, satışta 33,8597 lira olarak belirlendi. Önceki efektif kur ise alışta 33,6288 lira, satışta 33,7636 lira düzeyindeydi.

Petrol Fiyatları

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,100, sterlin/dolar paritesi 1,3020 ve dolar/yen paritesi 145,80 seviyelerinde işlem görüyor. Ayrıca, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı %0,8 azalışla 76,9 dolar olarak kaydediliyor.

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