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Piyasalarda yer yerinden oynayacak! Dolarda 3 TL'lik flaş değişim: Dolar biriktirenler dikkat!

Fitch Direktörü ve Türkiye Analisti Morales, önemli açıklamalarda bulundu. Dolar ile ilgili tahminlerde bulunan Morales Türkiye'nin uyguladığı mevcut sıkı para politikasının dan memnun olduklarını söyledi. Morales bu politikanın devam etmesi gerektiğini ifade ederek doların yükseleceği seviyeyi açıkladı.

Yayın Tarihi: 08.07.2024 17:04
Güncelleme Tarihi: 08.07.2024 17:04
Piyasalarda yer yerinden oynayacak! Dolarda 3 TL'lik flaş değişim: Dolar biriktirenler dikkat!

 

DOLARDAN BEKLENEN 3 LİRA ARTIŞI… YATIRIMCILAR NE YAPACAK…

Fitch Direktörü ve Türkiye Analisti Morales, önemli açıklamalarda bulundu. Dolar ile ilgili tahminlerde bulunan Morales Türkiye'nin uyguladığı mevcut sıkı para politikasının dan memnun olduklarını söyledi. Morales bu politikanın devam etmesi gerektiğini ifade ederek doların yükseleceği seviyeyi açıkladı.

DOLAR

Morales, Türkiye'nin ekonomi politikaları CNBC-e'ye konuştu. Morales, Türkiye'nin mali uygulamalarını yakından takip ettiklerini belirterek enflasyon tahmininde de ulundu. Moralles, "Türkiye'nin makroekonomik senaryosuna ilişkin haziran güncellememizde, iç talebin dirençli seyri ve özellikle nisan ayında beklenenden güçlü enflasyon ivmesi nedeniyle mart ayında yüzde 40 olan yıl sonu enflasyon tahminimizi yüzde 43'e yükselttik." dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının poliikası gereği 2024 sonu enflasyon tahminini yüzde 38 olarak belirtilmişti. Morales, Uygulanan ekonomi politikaların tutarlı ve sürdürülebilir olması açısından kredi notu durumunun bundan olumlu yansıyacağını belirtti.

SIKI POLİTİKA DURUŞU SÜRDÜRÜLMELİ"

Morales, "Haziran ayındaki para politikası kararında da vurgulandığı üzere, Merkez Bankası'nın sıkı politika duruşunu sürdürmekte kararlı olduğunu düşünüyoruz. Bu bağlamda, TCMB'nin ana politika faizinde yıl sonuna kadar sadece 250 baz puanlık bir indirim bekliyoruz.

Politika yapıcıların karşılaştığı zorluk, enflasyonu diğer benzer ülkelerle karşılaştırılabilir seviyelere indirmek için uzun bir süre boyunca sıkı bir politika duruşunu sürdürmektir." dedi.

Morales ayıca doların yıl sonunda 36 seviyesine yükselmesini beklediklerini de ifade etti.

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