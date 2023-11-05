Piyasanın altın fiyatlarında rekor için tarih verdi

Altın fiyatları yatırımcıların gözünün önünde. Genellikle yatırımlar için güvenli bir liman olarak popüler olan altın, İsrail ile Hamas arasındaki çatışmanın ardından sürekli olarak değer kazandı.

FED'in faiz oranlarında değişiklik yapmama kararının ardından bir açıklama yapan Mehmet Ali Yıldırımtürk, madenden çıkan altının fiyatının da arttığını belirterek, altının gram fiyatının ne olacağını paylaştı.

ONS ALTIN ÜZEERİNDE 1985 DOLAR ÖNEMLİ

Ons başına 1985 dolar fiyat seviyesinin önemli olduğunu bu seviyenin aşılması halinde ons altının 2.000 doların üzerinde kalmaya devam edeceğini anlatan Yıldırımtürk, şöyle konuştu: “Bundan sonra altının yurt dışı piyasasında biraz daha güçlü bir görünüm göstereceğini düşünüyorum. ."

"MADENDEN ÇIKMA FİYATI ARTTI"





Altınla ilgili değerlendirmelerini sürdüren Yıldırımtürk, "Madencilik fiyatları da arttı. Hem enerji alanında hem lojistik alanda hem de işçi maaşları açısından, Bazı madenlerde daha derinden çıkarıldığı için maliyetler yüksek." dedi.

MERKEZ BANKASI ALTIN ​​ALDI

"Bu arada merkez bankalarının rezerv çeşitlendirmesinin bir parçası olarak ara sıra altın satın aldığını görüyoruz." diye konuşan ıldırımtürk, artan faizlere rağmen dünya genelinde enflasyonla mücadelenin devam ettiğini belirterek, şöyle devam etti:

“Özellikle jeopolitik gerilimler nedeniyle petrol fiyatlarında yaşanan ani artışlar 'enflasyona' da yansıyor.' Kısacası altının arkadan desteği var gibi görünüyor."

Altının güven verici olması nedeniyle geleceğin parlak göründüğünü kaydeden Yıldırımtürk, ons altının kısa vadede 2075-2150 dolara yöneleceğini öngördüğünü söylerken "1.860 lira değerindeki altının gramı bu yıl sonuna kadar 1.900 ila 2 bin TL seviyelerine ulaşacak gibi görünüyor." şeklinde ifadeler kullandı.