Piyasanın altın fiyatlarında rekor için tarih verdi

Altın fiyatları son haftalarda yükselişini sürdürürken altın ve para piyasası uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, ons ​​ve gram altınla ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı. Altın fiyatlarında FED'in faiz kararının genellikle yakından takip edildiğini ancak İsrail-Hamas çatışmasının şu sıralar daha fazla ele alındığını anlatan Yıldırımtürk, altın miktarının bu yılın sonlarında gram cinsinden olacağını açıkladı.

Piyasanın altın fiyatlarında rekor için tarih verdi
Yayın Tarihi:

Altın fiyatları yatırımcıların gözünün önünde. Genellikle yatırımlar için güvenli bir liman olarak popüler olan altın, İsrail ile Hamas arasındaki çatışmanın ardından sürekli olarak değer kazandı.

FED'in faiz oranlarında değişiklik yapmama kararının ardından bir açıklama yapan Mehmet Ali Yıldırımtürk, madenden çıkan altının fiyatının da arttığını belirterek, altının gram fiyatının ne olacağını paylaştı.

ONS ALTIN ÜZEERİNDE 1985 DOLAR ÖNEMLİ

Ons başına 1985 dolar fiyat seviyesinin önemli olduğunu bu seviyenin aşılması halinde ons altının 2.000 doların üzerinde kalmaya devam edeceğini anlatan Yıldırımtürk, şöyle konuştu: “Bundan sonra altının yurt dışı piyasasında biraz daha güçlü bir görünüm göstereceğini düşünüyorum. ."

"MADENDEN ÇIKMA FİYATI ARTTI"

Piyasanı altın fiyatlarında rekor için tarih verdi

Altınla ilgili değerlendirmelerini sürdüren Yıldırımtürk, "Madencilik fiyatları da arttı. Hem enerji alanında hem lojistik alanda hem de işçi maaşları açısından, Bazı madenlerde daha derinden çıkarıldığı için maliyetler yüksek." dedi.

MERKEZ BANKASI ALTIN ​​ALDI

"Bu arada merkez bankalarının rezerv çeşitlendirmesinin bir parçası olarak ara sıra altın satın aldığını görüyoruz." diye konuşan ıldırımtürk, artan faizlere rağmen dünya genelinde enflasyonla mücadelenin devam ettiğini belirterek, şöyle devam etti:

“Özellikle jeopolitik gerilimler nedeniyle petrol fiyatlarında yaşanan ani artışlar 'enflasyona' da yansıyor.' Kısacası altının arkadan desteği var gibi görünüyor."

Altının güven verici olması nedeniyle geleceğin parlak göründüğünü kaydeden Yıldırımtürk, ons altının kısa vadede 2075-2150 dolara yöneleceğini öngördüğünü söylerken "1.860 lira değerindeki altının gramı bu yıl sonuna kadar 1.900 ila 2 bin TL seviyelerine ulaşacak gibi görünüyor." şeklinde ifadeler kullandı.

Öne Çıkanlar
Trafikte bunu sakın yapmayın! Öyle bir cezası var ki: Öğrenen diken üstünde duruyor Trafikte bunu sakın yapmayın! Öyle bir cezası var ki: Öğrenen diken üstünde duruyor
Otomobil devi dev indirimi patlattı! 7 gün içinde teslim alana 400.000 TL indirim yapılacak Otomobil devi dev indirimi patlattı! 7 gün içinde teslim alana 400.000 TL indirim yapılacak
Devlet kış desteğine başladı! e-Devlet'ten başvuru formunu doldurana 2500 TL yardım veriliyor Devlet kış desteğine başladı! e-Devlet'ten başvuru formunu doldurana 2500 TL yardım veriliyor
Çok Okunanlar
Devlet kış desteğine başladı! e-Devlet'ten başvuru formunu doldurana 2500 TL yardım veriliyor Devlet kış desteğine başladı! e-Devlet'ten başvuru formunu doldurana 2500 TL yardım veriliyor Memur ve emekli maaşlarında nihai tablo çıktı! Yeni oranla en düşük maaş bu kadar olacak Memur ve emekli maaşlarında nihai tablo çıktı! Yeni oranla en düşük maaş bu kadar olacak Sigara tiryakilerine bir kara haber daha! O sigara grubu da zamdan nasibini aldı: İşte zamlı sigara fiyatları Kasım 2023 Sigara tiryakilerine bir kara haber daha! O sigara grubu da zamdan nasibini aldı: İşte zamlı sigara fiyatları Kasım 2023 2024 gelmeden zamları geldi! Listeye bakan yeni zamlı vergi, harç ve cezaları görünce şok olacak 2024 gelmeden zamları geldi! Listeye bakan yeni zamlı vergi, harç ve cezaları görünce şok olacak İstanbul, Ankara, İzmir listenin başında! Bayburt ve Tunceli ise en sonda: Şaşırtan veriler paylaşıldı İstanbul, Ankara, İzmir listenin başında! Bayburt ve Tunceli ise en sonda: Şaşırtan veriler paylaşıldı 2024 yılında zam yağmuru başlıyor: Yeni vergi, harç, ceza ücretleri belli oldu 2024 yılında zam yağmuru başlıyor: Yeni vergi, harç, ceza ücretleri belli oldu