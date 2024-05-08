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Promosyon ödemeleri katlandı! Rakamı duyan emekli koşa koşa o şubeye gidecek!

Promosyon tutarları rekor kırmaya devam ediyor! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 08.05.2024 13:58
Güncelleme Tarihi: 08.05.2024 13:58
Promosyon ödemeleri katlandı! Rakamı duyan emekli koşa koşa o şubeye gidecek!

Banka rekor promosyon tutarını açıkladı! Emeklilere müjde! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

EMEKLİLERE YÜKSEK PROMOSYON ÖDEMESİ

Emekli çiftçilere yapılan promosyon ödemeleriyle ilgili rekor tutar açıklandı. TEB emekli maaşını bankaya taşıyan ve Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olan müşterilere yeni tutarlarda ödeme yapılacak. Ödemelerden 3 sene boyunca emekli maaşını bankadan alma taahhüdü veren müşteriler ve KMH sahibi emekli müşteriler faydalanabilecek. 

teb emekli çiftçi promosyonları

Şartları taşıyan emekli müşterilere 14 bin TL'ye kadar ödeme yapılacak. Aynı zamanda nakit ödemelerin yanında banka dijital kanallarından ücretsiz EFT, FAST ve havale işlemleri, şubelerde öncelik, aidatsız kredi kartı fırsatı, uygun faiz oranlarıyla kredi fırsatı, günlük nakit çekim imkanı, ATM'den yüksek çekim limitleri gibi fırsatlar da sunulacak. 

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