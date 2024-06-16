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PTT'ye başvuran emekli yaşadı! Tam yüzde 20 indirimi kapacaklar

Emeklilere destek amacıyla hayata geçirilecek projelerle ilgili yetkililerden sürekli yeni duyurular geliyor ve kamuoyu da detayları merak ediyor.

Yayın Tarihi: 16.06.2024 00:24
Güncelleme Tarihi: 16.06.2024 00:24
PTT'ye başvuran emekli yaşadı! Tam yüzde 20 indirimi kapacaklar

Milyonlarca emekli vatandaşa Kurban ikramiyesi ödemeleri gerçekleştirildi. Diğer taraftan; SSK ve Bağ-Kur emeklilerine tahsis rakamlarının son rakamına göre 17-28 Haziran tarihleri ​​arasında maaş ödemelerinin yapılması bekleniyor.

Maaş ve ikramiye ödemelerinin yanı sıra çeşitli bakanlık ve kurumlar emeklilere destek olmak amacıyla çeşitli projeler yürütüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, emeklilere yüzde 20 oranında indirim sağlayan düzenlemeyi açıkladı.

PTT'ye başvuran emekli yaşadı! Tam yüzde 20 indirimi kapacaklar

Bakan Uraloğlu tarafından yapılan açıklamaya göre, PTT, emekli vatandaşlara destek amacıyla standart taşımacılık ve adrese teslim hizmetlerinde yurt içi kargo gönderilerinde (ayda 5 gönderiye kadar) yüzde 20 indirim kampanyası başlattı. Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşların TC kimlik numaralarını kullanarak PTT İşyerlerine ulaşarak başvuruda bulunabileceklerini ifade eden Uraloğlu, düzenlemenin detaylarını şöyle anlattı:

“PTT’nin standart ulaşım ve adres teslim hizmetlerinde, yurt içi nakliyede ayda 5’e varan yüzde 20 indirim promosyonunu emekli vatandaşlarımıza yönelik olarak başlattık. İndirimden yararlanabilirsiniz”

Emeklilere yönelik yüzde 20 oranındaki indirimli ücret hizmetinin açıklanmasının ardından, ilgili desteğin yanı sıra emeklilere ne gibi ödemelerin yapılması gerektiği konusunda sorular ortaya çıktı. Kurban ikramiyeleri 14 Haziran'a kadar dağıtılacak. Emeklilik ödemeleri 17 Haziran'da başlayacak ve 28 Haziran'a kadar devam edecek. Üç yıl boyunca aynı bankadan emekli maaşı almayı taahhüt eden emeklilere, maaş ve ikramiye ödemelerinin dışında maaş aralıklarına göre haziran ayında farklı promosyonlar da verilecek. Bu durumda güncel promosyon 18.000 TL'ye kadardır ancak promosyon ödemeleri bankaya göre değişiklik gösterdiğinden güncel promosyon ödemelerine ilişkin bilgiye bankanın resmi internet sitesinden ulaşılabilir.

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