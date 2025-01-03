Pure Organic Gıda'ya Rekabet Soruşturması Açıldı

Rekabet Kurulu'ndan Önemli Soruşturma

Rekabet Kurulu, Pure Organic Gıda AŞ hakkında rekabet ihlali iddialarıyla ilgili olarak soruşturma başlatma kararı aldı. Kurumun resmi internet sitesinde yer alan duyuruya göre, şirket hakkında yürütülen ön araştırma sonucunda, alıcılarının yeniden satış fiyatını belirleyerek Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediği değerlendirildi.

Ön Araştırma Sonuçları

Rekabet Kurulu, ön araştırmada elde edilen bilgi ve belgeleri dikkate alarak, bulguların ciddi ve yeterli olduğuna kanaat getirdi. Bu doğrultuda, Pure Organic Gıda AŞ hakkında resmi bir soruşturma açılmasına karar verildi.

Ancak, Kurul tarafından alınan bu soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin kanun ihlali yaptığı veya yapacağı anlamına gelmediği vurgulandı.