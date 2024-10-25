Rekabet Kurulu'ndan Devralma ve Ortak Girişim İzinleri

Rekabet Kurulu, Devralma ve Ortak Girişim Başvurularını Sonuçlandırdı

Rekabet Kurulu, çeşitli devralma ve ortak girişim kurulması başvurularını değerlendirdi. Kurul, kararlarını internet sitesinde duyurdu.

Karbonsan'ı Kanga Devralacak

Karbonsan Basınçlı Kaplar ve Karbonsan Kurubuz ve Basınçlı Kaplar sanayi ve ticaret anonim şirketlerinin paylarının tamamı, Turkey Growth Fund IV L.P. tarafından kontrol edilen Kanga S.a.r.l. tarafından devralınmasına ilişkin iznin gerekmediğine karar verildi.

Teads S.A. ve Outbrain Inc. İş Birliği

Teads S.A.'nın tüm hisseleri, Outbrain Inc. tarafından satın alınarak tek kontrol sağlanması işlemi onaylandı.

Disney ve Reliance Ortak Girişimi

Reliance Industries Limited, Viacom 18 Media Private Limited aracılığıyla The Walt Disney Company ile Hindistan'da ortak girişim kurulmasına izin verildi.

Comau ve OEP Ortaklığı

Comau S.p.A.'nın kontrolü, OEP Capital Advisors L.P. tarafından yönetilen OEP IX Fund'ın iştiraki OEP Heron Bidco S.r.l. tarafından devralınmasına onay verildi.

Altek ve Gotion İş Birliği

Altek Alarko Elektrik Santralları Tesis İşletme ve Ticaret Anonim Şirketi ile Gotion Singapore Pte. Ltd. arasında ortak girişim kurulması işlemi kararlaştırıldı.

Brandefense ve Sabancı Ortaklığı

Brandefense Inc., ortak kontrolü için Ak Portföy Yönetimi AŞ aracılığıyla Hacı Ömer Sabancı Holding AŞ'nin katılımına onay verildi.

Repsol ve Bunge İşlemleri

Bunge Ibérica, S.A.'nın ortak kontrolünün, Repsol, S.A. tarafından kontrol edilen Repsol Industrial Transformation, S.L.U. tarafından devralınması işlemi uygun bulundu.

ASY Yenilenebilir Enerji Devralım İşlemleri

Astronergy Solar Turkey Enerji AŞ, Vatan Güneşi ve diğer 5 elektrik üretim şirketinin hisselerini ASY Yenilenebilir Enerji Üretim AŞ tarafından devralmasına izin verildi.

Obilet ve Comuto İşlemi

Obilet Bilişim Sistemleri AŞ hisselerinin tümü, Comuto SA tarafından devralınması için uygun görüldü.

Betim Enerji'nin Özelleştirilmesi

Betim Enerji Yatırım Üretim ve Ticaret AŞ özelleştirme yoluyla devralınmasına ilişkin işlemler de onaylandı.