DOLAR
35,35 -0,1%
EURO
36,85 -0,19%
ALTIN
2.973,2 -0,37%
BITCOIN
3.326.000,32 0,54%

Rekabet Kurulu'ndan Kadıoğlu Kırtasiyeye 7,4 Milyon Lira Ceza

Rekabet Kurulu, Kadıoğlu Kırtasiye'ye internet satışlarını kısıtladığı için 7,4 milyon lira ceza verdi.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 11:16
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 11:16
Rekabet Kurulu'ndan Kadıoğlu Kırtasiyeye 7,4 Milyon Lira Ceza

Rekabet Kurulu, Kadıoğlu Kırtasiyeye Ceza Kesti

Rekabet Kurulu, Kadıoğlu Kırtasiye Pazarlama Ticaret AŞ'ye toplam 7 milyon 432 bin 445 lira idari para cezası verilmesine karar verdi.

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yayınlanan açıklamada, şirketin yeniden satıcıların satış fiyatını belirleyip internet satışlarını kısıtlayarak Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'a aykırı davranıp davranmadığının tespitine yönelik yürütülen soruşturmanın sona erdiği bildirildi.

Açıklamada, firmanın yeniden satıcılarının satış fiyatını tespit ettiğine dair herhangi bir bilgi veya belgenin bulunmadığı, dolayısıyla bu ihlal için idari para cezasının gerekmediği vurgulandı. Ancak, yeniden satıcıların internet satışlarını kısıtlaması nedeniyle, kanunun ilgili maddesinin ihlal edildiği belirtildi.

Bunun üzerine, Kadıoğlu Kırtasiye Pazarlama Ticaret AŞ'ye 2023 yılı gayrisafi geliri üzerinden 7 milyon 432 bin 445 lira idari para cezası uygulanması kararlaştırıldı.

İLGİLİ HABERLER

Yeni Yıla 1 Gün Kala O Ücretlere Büyük Zam Geliyor!

Asgari Ücrette Yeni Dönem: Bankacılık Sektöründe Zamlar Belli Oldu

2025'te Milli Emlak İhaleleri: Hakkari'den İzmir'e Yatırım Fırsatları

2.250 TL- 15.000 TL destek açıklandı! Yeni yılda bu tutarlar ödenecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye'nin Dış Borç Stoku 30 Eylül Verileri Açıklandı
2
Avrupa Borsalarında Negatif Seyir: İspanya Hariç Çoğu Düşüşte
3
Rekabet Kurulu'ndan Kadıoğlu Kırtasiyeye 7,4 Milyon Lira Ceza
4
Ticaret Bakanlığı'ndan AB Fıstığı İhalesi Yalanlaması
5
Çin İmalat Sektörü Aralık'ta Genişlemeye Devam Etti
6
Hizmet Üretici Fiyat Endeksi Kasım'da Düşüş Gösterdi
7
Spot Piyasa Elektrik Fiyatları: Yarın Üç Bin Lira!

Yılbaşı Hediyesi: Kart Sahiplerine 800 TL Chip-Para Fırsatı

Mesai Bitimine Kadar Müddeti Var! e-Devlet'e Girmeyenler Destekten Faydalanamayacak

Bu araçları almak isteyene ÖTV muafiyeti! Fiyatlar yerin dibine girecek

Asgari Ücrette Yeni Dönem: Bankacılık Sektöründe Zamlar Belli Oldu

Şubat Ayında Kişi Başı 2500 TL Destek Müjdesi! Yeni Yılın Yeni Desteği Açıklandı

2.250 TL- 15.000 TL destek açıklandı! Yeni yılda bu tutarlar ödenecek

2025'te Milli Emlak İhaleleri: Hakkari'den İzmir'e Yatırım Fırsatları

Yeni Yıla 1 Gün Kala O Ücretlere Büyük Zam Geliyor!

Yeni yıl öncesi son promosyon zammı! Yapı Kredi kolları 76 bin lira için sıvadı

Alkol ve Sigaraya DEV Zam: Tüketicileri Şoke Edecek Gelişmeler

4 Bankadan Faiz Kararı: Mevduat Getirilerinde Son Durum!

Emeklilere Ücretsiz Diş Protezi ve İmplant Müjdesi: 2025'te Başlıyor!