Rekabet Kurulu'ndan Kadıoğlu Kırtasiyeye 7,4 Milyon Lira Ceza

Rekabet Kurulu, Kadıoğlu Kırtasiyeye Ceza Kesti

Rekabet Kurulu, Kadıoğlu Kırtasiye Pazarlama Ticaret AŞ'ye toplam 7 milyon 432 bin 445 lira idari para cezası verilmesine karar verdi.

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yayınlanan açıklamada, şirketin yeniden satıcıların satış fiyatını belirleyip internet satışlarını kısıtlayarak Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'a aykırı davranıp davranmadığının tespitine yönelik yürütülen soruşturmanın sona erdiği bildirildi.

Açıklamada, firmanın yeniden satıcılarının satış fiyatını tespit ettiğine dair herhangi bir bilgi veya belgenin bulunmadığı, dolayısıyla bu ihlal için idari para cezasının gerekmediği vurgulandı. Ancak, yeniden satıcıların internet satışlarını kısıtlaması nedeniyle, kanunun ilgili maddesinin ihlal edildiği belirtildi.

Bunun üzerine, Kadıoğlu Kırtasiye Pazarlama Ticaret AŞ'ye 2023 yılı gayrisafi geliri üzerinden 7 milyon 432 bin 445 lira idari para cezası uygulanması kararlaştırıldı.