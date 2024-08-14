Rekabet Kurulu'ndan Önemli Devralma ve Ortak Girişim İzinleri

Rekabet Kurulu'ndan Yeni Onaylar

Rekabet Kurulu, önemli devralma ve ortak girişim başvurularını değerlendirerek sonuçlandırdığını duyurdu. Alınan kararlarla birlikte, birçok sektördeki oyuncular büyüme stratejilerini kuvvetlendirmeyi hedefliyor.

Taurus Savunma Sanayi Ortak Girişimi

Rekabet Kurumunun duyurusuna göre, Zirve Holding A.Ş., Senta Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Defence Export tarafından kurulan yeni ortak girişim Taurus Savunma Sanayi A.Ş. için izin verildi. Bu girişim, savunma ve güvenlik alanında önemli bir rol oynamayı hedefliyor.

Innomotics’in Tek Kontrolü KPS Capital'a Geçiyor

Alınan bir diğer kararla, Innomotics GmbH ve Innomotics LLC'in tek kontrolü KPS Capital Partners, LP tarafından devralınmasına onay verildi. Bu durum, ilgili şirketlerin yönetimdeki değişiklikleriyle birlikte sektördeki etkilerini artırabilir.

Terminale GNL Adriatico Üzerindeki Kontrol Değişimi

ExxonMobil İtaliana Gas S.r.l. ve Qatar Terminal Limited'in ortak kontrolündeki Terminale GNL Adriatico S.r.l. üzerinde Snam S.p.A ve VTTI B.V. tarafından devralma işlemi uygun bulundu. Bu durum, enerji sektöründe yeni bir dönüm noktası oluşturabilir.

Synopsys ve Yazılım Entegrasyonu Anlaşması

Synopsys Inc.'in yazılım entegrasyonu biriminin ortak kontrolü için Francisco Partners Management, L.P. ve Clearlake Capital Group, L.P.'nın devralma gerçekleştirmesi kararlaştırıldı. Bu adım, yazılım endüstrisinde önemli değişikliklerin habercisi niteliğinde.

Warner Bros ve Disney'den Ortak Girişim

Warner Bros Discovery, Inc., The Walt Disney Company ve Fox Corporation yeni bir spor odaklı sanal çok kanallı video program dağıtımcısı kurmak için ortak girişim oluşturma izni aldı. Bu proje, medya ve eğlence sektöründe fırsatlar yaratacak.