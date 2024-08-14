Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Rekabet Kurulu'ndan Önemli Devralma ve Ortak Girişim İzinleri

Rekabet Kurulu, önemli devralma ve ortak girişim işlemlerine onay vererek sektördeki gelişmelere katkı sağladı.

Yayın Tarihi: 14.08.2024 15:05
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 15:05
Rekabet Kurulu'ndan Önemli Devralma ve Ortak Girişim İzinleri

Rekabet Kurulu'ndan Yeni Onaylar

Rekabet Kurulu, önemli devralma ve ortak girişim başvurularını değerlendirerek sonuçlandırdığını duyurdu. Alınan kararlarla birlikte, birçok sektördeki oyuncular büyüme stratejilerini kuvvetlendirmeyi hedefliyor.

Taurus Savunma Sanayi Ortak Girişimi

Rekabet Kurumunun duyurusuna göre, Zirve Holding A.Ş., Senta Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Defence Export tarafından kurulan yeni ortak girişim Taurus Savunma Sanayi A.Ş. için izin verildi. Bu girişim, savunma ve güvenlik alanında önemli bir rol oynamayı hedefliyor.

Innomotics’in Tek Kontrolü KPS Capital'a Geçiyor

Alınan bir diğer kararla, Innomotics GmbH ve Innomotics LLC'in tek kontrolü KPS Capital Partners, LP tarafından devralınmasına onay verildi. Bu durum, ilgili şirketlerin yönetimdeki değişiklikleriyle birlikte sektördeki etkilerini artırabilir.

Terminale GNL Adriatico Üzerindeki Kontrol Değişimi

ExxonMobil İtaliana Gas S.r.l. ve Qatar Terminal Limited'in ortak kontrolündeki Terminale GNL Adriatico S.r.l. üzerinde Snam S.p.A ve VTTI B.V. tarafından devralma işlemi uygun bulundu. Bu durum, enerji sektöründe yeni bir dönüm noktası oluşturabilir.

Synopsys ve Yazılım Entegrasyonu Anlaşması

Synopsys Inc.'in yazılım entegrasyonu biriminin ortak kontrolü için Francisco Partners Management, L.P. ve Clearlake Capital Group, L.P.'nın devralma gerçekleştirmesi kararlaştırıldı. Bu adım, yazılım endüstrisinde önemli değişikliklerin habercisi niteliğinde.

Warner Bros ve Disney'den Ortak Girişim

Warner Bros Discovery, Inc., The Walt Disney Company ve Fox Corporation yeni bir spor odaklı sanal çok kanallı video program dağıtımcısı kurmak için ortak girişim oluşturma izni aldı. Bu proje, medya ve eğlence sektöründe fırsatlar yaratacak.

İLGİLİ HABERLER

KPSS'siz devlet kapısında iş bulma hayali gerçek oluyor! MEB 1714 personel alımını paylaştı

İşsizlik sorununa çözüm o 7 belediyeden geldi! KPSS şartı olmadan onlarca kadro alımı başladı

TOKİ son dakika açıkladı! İstanbul, Ankara dahil 32 il için başvurular başladı!

Emeklilere sıfır destek paketi! Kamu Bankasında 7 dev fırsat

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Az önce duyuruldu! Maaş zammı yüzde 28'e çıkarıldı: İşte yeni maaşlar
2
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
3
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
6
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor

Emeklilere sıfır destek paketi! Kamu Bankasında 7 dev fırsat

Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı! Geri sayım yakında başlayacak

TOKİ son dakika açıkladı! İstanbul, Ankara dahil 32 il için başvurular başladı!

KPSS'siz devlet kapısında iş bulma hayali gerçek oluyor! MEB 1714 personel alımını paylaştı

TOKİ’den 43 ilde dev hamle! Yüzde 15 peşinat - 60 ay vade ile yüzlerce konut için 19 Ağustos son

İşsizlik sorununa çözüm o 7 belediyeden geldi! KPSS şartı olmadan onlarca kadro alımı başladı

Ağustos'ta Renault fırtınası! Sıfır faizle araba sahibi olmanın yolu açıldı!

Faiz şöleni başladı! CEPTETEB, Alternatifbank, ONPlus’ta kazançlar 44 bin liraya ulaşıyor

Son 7 Gün! Hayallerinizi gerçekleştirecek Milli Emlak arazisi 37.000 TL’ye bekliyor

4A 4B 4C'lilere Ağustos Müjdesi! 17 Ağustos'ta çifte ödeme ve ek fırsatlar geliyor

21 Ağustos BİM indirimleri! Hafta sonu koştur koştur BİM'e gitmeyen kaçıracak

Kış hazırlıkları başlasın! Isınma yardımı hükümetten onay aldı geliyor!