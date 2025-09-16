Rekabet Kurulu, OGM Prodüksiyon–Star TV soruşturmasını taahhütle sonlandırdı

Rekabet Kurulu, OGM Prodüksiyon ile Star TV hakkındaki soruşturmayı tarafların sunduğu taahhütlerin kabulüyle sonlandırdı.

Yayın Tarihi: 16.09.2025 11:37
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 11:37
Rekabet Kurulu, dizi ve film gibi kreatif içeriklerin prodüksiyonu alanında faaliyet gösteren OGM Prodüksiyon ve Medya Hizmetleri AŞ (OGM) ile ulusal televizyon yayıncılığı alanında faaliyet gösteren Startv Medya Hizmetleri AŞ (Star TV) hakkında yürütülen soruşturmanın, tarafların sunduğu taahhütler üzerine sonlandırılmasına karar verdi.

Soruşturmanın kapsamı

Soruşturma kapsamında, OGM ile Star TV arasında akdedilen sözleşme nedeniyle Star TV'nin OGM dışındaki bir yapımcı ile ve OGM'nin de Star TV haricindeki bir televizyon kanalı ile çalışmasının engellenip engellenmediği değerlendirildi.

Kurul kararı ve sonuçları

Rekabet Kurumundan yapılan açıklamada, iddia edilen Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ihlaline yönelik soruşturmanın, tarafların sunduğu taahhütlerin Kurulca kabul edilmesiyle sonlandırıldığı bildirildi.

"Sunulan taahhütlerin Rekabet Kurulu tarafından kabulü ile Star TV'nin OGM dışındaki diğer yapımcılarla, OGM'nin de istediği televizyon kanallarıyla çalışma imkanı söz konusu olabilecektir. Bu çerçevede ilgili taahhütler ile münhasırlık içeren anlaşmanın rekabeti sınırlayıcı etkileri ortadan kaldırılmıştır."

