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Rusya, 2060'a Kadar Karbon Nötr Hedefini Açıkladı

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, 2060 yılına kadar karbon nötr olma hedeflerini COP29'da duyurdu.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 12:53
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 12:53
Rusya, 2060'a Kadar Karbon Nötr Hedefini Açıkladı

Rusya, 2060'a Kadar Karbon Nötr Olmayı Amaçlayacak

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, ülkesinin 2060 yılına kadar karbon nötr hale gelme hedefini açıkladı. Mişustin, bu vaatlerini Azerbaycan'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) sırasında dile getirdi.

İklim Değişikliği ile Mücadelede Yeni Adımlar

Mişustin, Rusya'nın uluslararası toplum ile iş birliği içinde iklim değişikliği ile mücadele ettiğini vurgulayarak, "Bu çalışmanın amacı gelecek nesillerin refahını sağlamaktır. Rusya, sera gazı emisyonlarını 1990'daki seviyesine göre yarıdan fazla azaltmayı başardı." şeklinde konuştu.

Enerji Verimliliği ve Temiz Enerji Yatırımları

Başbakan, Rusya'nın enerji verimliliğini artırma, elektrikli ulaşımı geliştirme ve tarım ile ormancılıkta modern çözümler sunmaya odaklandığını belirtti. Mişustin, "2060’a kadar karbon nötr hale gelmeyi hedefliyoruz. Rusya'da enerji karışımının yüzde 85'i doğal gaz, nükleer ve yenilenebilir enerji gibi temiz, düşük emisyonlu kaynaklardan oluşmaktadır." şeklinde ifade etti.

Kendi Teknolojileri ile Endüstrileri Dönüştürme

Endüstrilerin karbondan arındırılması için kendi teknolojilerini geliştirdiklerine dikkat çeken Mişustin, "Küresel orman kaynaklarının beşte biri Rusya’dadır. Emilim hacmi yılda 1 milyar ton karbondioksit eşdeğerini aşmaktadır." bilgisini verdi.

Düşük Gelirli Ülkeler İçin Adalet Vurgusu

Düşük emisyonlu enerjiye geçiş sürecinin düşük gelirli ülkelerin kalkınmasına zarar vermemesi gerektiğini vurgulayan Mişustin, "Küresel ısınma, ayrımcılık, haksız rekabet ve yapay kısıtlamalar için bir bahane olarak kullanılmamalıdır." ifadelerinde bulundu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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