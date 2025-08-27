Rusya, Benzin İhracat Yasağını 31 Ekim'e Kadar Uzattı

Rusya'da benzin fiyatlarındaki artışın sürmesi nedeniyle benzin ihracat yasağı uzatıldı. Rus hükümetinden yapılan yazılı açıklama, iç piyasadaki durumun istikrara kavuşması için bu yönde karar alındığını belirtti.

Kararın ayrıntıları

Açıklamaya göre, benzin ihracatına ilişkin kısıtlamalar üreticiler ve üretici olmayanlar için 31 Ekim'e kadar uzatıldı. Ayrıca, üreticilere yönelik kısıtlamaların 1 Ekim'den itibaren kaldırılmasının planlandığı kaydedildi.

Daha önce hükümet, fiyatların rekor seviyelere yükselmesi üzerine benzin ihracatını 28 Temmuz'da aldığı kararla geçici olarak 31 Ağustos'a kadar yasaklamıştı; ancak fiyatlardaki artış devam etmişti.

Nedenleri

Ülkede petrol rafinerilerinin insansız hava araçlarının (İHA) saldırılarına hedef olması ve özellikle tarım sektöründe artan talep nedeniyle benzin fiyatlarında dönemsel artışlar yaşanıyor. Bu gelişmeler, ihracat yasağının uzatılmasında etkili oldu.

Üretim kapasitesi

Dünyanın en büyük enerji ihracatçılarından olan Rusya, yılda 40 milyon tondan fazla benzin üretiyor.