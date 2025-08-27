DOLAR
41,04 0%
EURO
47,79 0,15%
ALTIN
4.481,17 -0,18%
BITCOIN
4.608.760,1 -0,87%

Rusya, Benzin İhracat Yasağını 31 Ekim'e Kadar Uzattı

Rusya, iç piyasa istikrarı için benzin ihracat yasağını üreticiler ve üretici olmayanlar için 31 Ekim'e kadar uzattı; üreticilere yönelik kısıtlamalar 1 Ekim'de kaldırılacak.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 19:44
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 19:44
Rusya, Benzin İhracat Yasağını 31 Ekim'e Kadar Uzattı

Rusya, Benzin İhracat Yasağını 31 Ekim'e Kadar Uzattı

Rusya'da benzin fiyatlarındaki artışın sürmesi nedeniyle benzin ihracat yasağı uzatıldı. Rus hükümetinden yapılan yazılı açıklama, iç piyasadaki durumun istikrara kavuşması için bu yönde karar alındığını belirtti.

Kararın ayrıntıları

Açıklamaya göre, benzin ihracatına ilişkin kısıtlamalar üreticiler ve üretici olmayanlar için 31 Ekim'e kadar uzatıldı. Ayrıca, üreticilere yönelik kısıtlamaların 1 Ekim'den itibaren kaldırılmasının planlandığı kaydedildi.

Daha önce hükümet, fiyatların rekor seviyelere yükselmesi üzerine benzin ihracatını 28 Temmuz'da aldığı kararla geçici olarak 31 Ağustos'a kadar yasaklamıştı; ancak fiyatlardaki artış devam etmişti.

Nedenleri

Ülkede petrol rafinerilerinin insansız hava araçlarının (İHA) saldırılarına hedef olması ve özellikle tarım sektöründe artan talep nedeniyle benzin fiyatlarında dönemsel artışlar yaşanıyor. Bu gelişmeler, ihracat yasağının uzatılmasında etkili oldu.

Üretim kapasitesi

Dünyanın en büyük enerji ihracatçılarından olan Rusya, yılda 40 milyon tondan fazla benzin üretiyor.

İLGİLİ HABERLER

Esenyurt EMEĞİM ile Ücretsiz Kursla Patron Olun

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım

Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı

Depoyu Dolduran Kampanyalar: Bankalardan 35 Litre Bedava Akaryakıt

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Lisanslı Depoculukta Dijitalleşme: Lisanslı Depo Bilgi Sistemi Kuruluyor
2
MASTOB Başkanı Süral: Turizm sezonunda 65 milyar dolar, 65 milyon turist hedefi ulaşılabilir
3
Avrupa Borsaları Karışık Seyirde Kapandı: Stoxx Europe 600 Yükseldi, DAX Düştü
4
Borsa İstanbul'da BIST 100 güne yükselişle başladı, rekor sonrası yeni zirve
5
ABD'de ikinci el konut satışları Temmuz'da %2 arttı
6
Yurt dışında yerleşiklerin 15 Ağustos haftası: Hisse, DİBS ve ÖST stoku
7
BIST 100 Rekora Ulaştı: Borsa İstanbul 11.263,83 ile Tarihî Zirvede

Depoyu Dolduran Kampanyalar: Bankalardan 35 Litre Bedava Akaryakıt

PTT'den Dev Yatırım Atağı: İstanbul, Ankara ve Afyonkarahisar'da Yüzbinlerce m² Satışa Çıkarıldı

Bakanlık: 'DM9600' Reflektif Şeritler Acil Toplatılıyor

Konya'da Ulaşıma Çifte Zam: Okul Servisi ve Toplu Taşıma Ücretleri Yükseldi

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

Esenyurt EMEĞİM ile Ücretsiz Kursla Patron Olun

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?

Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK enerji piyasası kurallarını yeniledi