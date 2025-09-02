DOLAR
41,16 -0,05%
EURO
47,93 0,51%
ALTIN
4.606,88 -0,21%
BITCOIN
4.529.906,57 -1,2%

Rusya'da yeni otomobil satışları yüzde 25 azaldı

Rusya'da yeni otomobil satışları yılın 8 ayında %25 gerileyerek 877 bine düştü; ağustosta %21, ithalat ilk yarıda %63 azaldı.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 15:38
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 15:38
Rusya'da yeni otomobil satışları yüzde 25 azaldı

Rusya'da yeni otomobil satışları yüzde 25 azaldı

Yılın 8 ayında satışlar 877 bine geriledi

Rusya'da yeni otomobil satış sayısı, yılın 8 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 azalarak, 877 bine geriledi.

Bu veriler, Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada yer aldı. Açıklamada, ağustosta da satışların geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 21 gerilediği kaydedildi.

Şubat 2022'ye kadar pazar liderleri konumunda bulunan Batılı otomobil şirketleri, Ukrayna'daki savaşın başlamasıyla ülkeden çekilmişti. Otomobil satışları ciddi oranda daralırken, zamanla toparlanma sinyalleri de görüldü.

Toparlanma sürecinde özellikle Çinli şirketlerin ihracatındaki artış ve yerli üreticilerin üretim artışı etkili oldu. Ancak resmi veriler, satışlardaki düşüşün belirgin olduğunu gösteriyor.

Avtostat'tan 22 Temmuz'da yapılan yazılı açıklamada ise otomobil ithalatının yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 63 azalarak 149 bin 300'e gerilediği bildirildi.

Resmi açıklamalar ve sektör verileri, Rusya otomotiv pazarının hem iç talep hem de dış tedarik dinamikleri nedeniyle hâlâ belirsizlikler barındırdığını ortaya koyuyor.

İLGİLİ HABERLER

Okul Alışverişinde Fiyat Şoku: Çantalar 250 TL'den 4.000 TL'ye

TPF'den Zincir Marketlere Pazar Günü Kapatma Önerisi

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Brezilya, IEA'ya Tam Üyelik İçin Resmi Başvuruda Bulundu
2
İTO: Ağustosta Fiyatı En Çok Artan ve Azalan Ürünler Açıklandı
3
Borsa İstanbul: Açığa Satışta Seans Sonuna Kadar 'Yukarı Adım' Kuralı
4
İlaç Sektöründe Rekabet Soruşturmasında Sözlü Savunma Toplantısı
5
Gaziantep'te 'İhracatın Kahramanları' ile e-ihracat eğitimi
6
Konya'da 4. Sanayide Yeşil Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik Zirvesi
7
Altının kilogram fiyatı 4 milyon 610 bin liraya yükseldi

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor

TPF'den Zincir Marketlere Pazar Günü Kapatma Önerisi

TOKİ'den 30 İlde 312 Arsa Satışı: 10 Eylül 2025'te Açık Artırma

Kahta Devlet Hastanesi'ne 19 Yeni Hekim Atandı

Okul Alışverişinde Fiyat Şoku: Çantalar 250 TL'den 4.000 TL'ye

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter