Rusya'da yeni otomobil satışları yüzde 25 azaldı

Yılın 8 ayında satışlar 877 bine geriledi

Rusya'da yeni otomobil satış sayısı, yılın 8 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 azalarak, 877 bine geriledi.

Bu veriler, Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada yer aldı. Açıklamada, ağustosta da satışların geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 21 gerilediği kaydedildi.

Şubat 2022'ye kadar pazar liderleri konumunda bulunan Batılı otomobil şirketleri, Ukrayna'daki savaşın başlamasıyla ülkeden çekilmişti. Otomobil satışları ciddi oranda daralırken, zamanla toparlanma sinyalleri de görüldü.

Toparlanma sürecinde özellikle Çinli şirketlerin ihracatındaki artış ve yerli üreticilerin üretim artışı etkili oldu. Ancak resmi veriler, satışlardaki düşüşün belirgin olduğunu gösteriyor.

Avtostat'tan 22 Temmuz'da yapılan yazılı açıklamada ise otomobil ithalatının yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 63 azalarak 149 bin 300'e gerilediği bildirildi.

Resmi açıklamalar ve sektör verileri, Rusya otomotiv pazarının hem iç talep hem de dış tedarik dinamikleri nedeniyle hâlâ belirsizlikler barındırdığını ortaya koyuyor.