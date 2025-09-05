Rusya Merkez Bankası Nakit Döviz Çekim Kısıtlamasını 9 Mart 2026'ya Kadar Uzattı

Rusya Merkez Bankası nakit döviz çekimini 6 ay daha kısıtladı

Rusya Merkez Bankası, bankalardan nakit döviz çekimine yönelik kısıtlamaları 6 aylığına uzattığını açıkladı. Kurumun bildirimine göre uygulama, 9 Mart 2026'ya kadar sürdürülecek.

Kısıtlamanın gerekçesi

Açıklamada, Batılı ülkelerin uyguladığı yaptırımlar kapsamında Rus bankaları ve finans kuruluşlarına nakit dolar ve avro edinme yasağı koyduğu hatırlatıldı. Merkez Bankası, kısıtlamayı uzatma kararının bu yasağın devam etmesi nedeniyle alındığını belirtti.

Arka plan

Merkez Bankası, Batılı ülkelerin yaptırımları nedeniyle Mart 2022'de aldığı kararla ülkedeki vatandaşların bankalardaki döviz hesaplarından yalnızca ruble cinsinden nakit çekebilmelerine izin veriyordu. Yeni uzatma, bu düzenlemenin süresinin daha da uzatılacağını teyit ediyor.

Kararın finansal piyasalar ve döviz likiditesi üzerindeki etkileri yakından izlenecek; yetkililer gelişmeleri değerlendirmeye devam edecek.