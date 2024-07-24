Rusya'nın Sanayi Üretimi Yükselişte

Rusya'da Sanayi Üretimi Yüzde 4,4 Arttı

2023 yılının ilk altı ayında Rusya'nın sanayi üretimi, bir önceki yılın aynı dönemine oranla %4,4 oranında artış gösterdi. Bu veriler, Rusya Federal İstatistik Kurumu (Rosstat) tarafından açıklandı.

Haziran Ayı Verileri

Haziran ayında, sanayi üretimi geçmiş yılın aynı ayına kıyasla %1,9 oranında bir artış kaydetti. 2023'ün ilk yarısında genel sanayi üretimi, sektör bazında da önemli gelişmelere sahne oldu.

İmalat Sanayisindeki Büyüme

Söz konusu dönem içinde imalat sanayisi %8 oranında bir büyüme sergiledi. Uzmanlar, bu büyümenin büyük oranda Ukrayna savaşının ardından gelişen savunma sanayi üretimindeki artıştan kaynaklandığını belirtmektedir.

Batılı Şirketlerin Çekilmesi ve Yerli Firmalar

Rusya'dan ayrılan birçok Batılı şirketin ardından, yerli firmaların pazarın boşluğunu doldurması sanayi üretimindeki artışta etkili bir rol oynamıştır. Bu durum, Rusya'nın ekonomik adaptasyon sürecindeki önemli bir adımı temsil etmektedir.