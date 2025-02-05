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Rusya'nın Ulusal Refah Fonu Rezervleri 11,96 Trilyon Rubleye Yükseldi

Rusya'nın Ulusal Refah Fonu'ndaki rezervler, Ocak ayında yüzde 0,67 artışla 11,96 trilyon rubleye ulaştı.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 17:08
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 17:08
Rusya'nın Ulusal Refah Fonu Rezervleri 11,96 Trilyon Rubleye Yükseldi

Rusya'nın Ulusal Refah Fonu'ndaki Rezervler Artış Gösterdi

Rusya'nın Ulusal Refah Fonundaki rezervleri, Ocak ayında önceki aya göre %0,67 artış göstererek 11,96 trilyon rubleye (yaklaşık 118,8 milyar dolar) ulaştı. Bu bilgi, Rusya Maliye Bakanlığı tarafından yapılan bir açıklamada paylaşıldı.

Rezervlerin Durumu ve GSYH'ye Oranı

Açıklamada, fon hacminin 1 Şubat 2023 itibarıyla 11,96 trilyon ruble seviyesine çıktığı belirtilirken, rezervlerin GSYH'ye oranının %5,6 olarak kaydedildiği vurgulandı.

Ulusal Refah Fonu'nda, altın ve yuan cinsinden varlıkların bulunduğu bildirildi. Rusya, geçmişte dolar varlıklarını Temmuz 2021'de, sterlin ve yen varlıklarını 2022'de ve avro varlıklarını ise Ocak 2024'te sıfırlamıştı.

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