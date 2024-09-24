Rüzgar ve Güneş Enerjisinde Rekor Kurulu Güç

Türkiye'de Rüzgar ve Güneş Enerjisi Kapasitesi Artıyor

Türkiye'nin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2023 yılı ağustos ayı itibarıyla rüzgar ve güneşten elektrik üretimindeki kurulu gücün 30 bin megavatı geçtiğini duyurdu.

Yenilenebilir Enerjide Güçlü Bir Pay

Bakanlık, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, "Rüzgar ve güneş enerjisinin toplam kurulu güçteki payı, yüzde 27'ye ulaştı. Yenilenebilir enerjide gücümüze güç katıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Kurulu Güç Verileri

Yayınlanan infografik verilerine göre, ağustos ayı sonu itibarıyla güneş enerjisi kurulu gücü 18 bin 478 megavat, rüzgar enerjisi kurulu gücü ise 12 bin 342 megavata yükseldi. Bu da toplamda 30 bin 820 megavatlık bir elektrik üretimi kapasitesine işaret ediyor.

Bu gelişmeler, Türkiye'nin yenilenebilir enerji hedeflerine ulaşma çabalarının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.