Bist 100
9.142,4 0%
DOLAR
32,41 0,25%
EURO
35,2 -0,08%
ALTIN
2.310,9 0,09%

Sabah 08.00'de hesabına bakan 12.000 TL'yi yakalar! Bankalar duyurdu

Türkiye'nin dört bir yanında yaşayan milyonlarca emekli ve ölüm aylığı alan vatandaş için beklenen haber geldi! Sabah saatlerinde duyurulan liste, ülkedeki 16.4 milyon emekliye 12.000 Türk Lirası ek ödeme yapılacağını müjdeledi. İşte detaylar...

Yayın Tarihi: 31.03.2024 19:14
Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 19:14
Sabah 08.00'de hesabına bakan 12.000 TL'yi yakalar! Bankalar duyurdu

Ölüm aylığı alan dul ve yetimler ile emekliler için sunulan banka promosyonları, kamu bankalarının yenileme adımlarının ardından özel bankaların da dikkatini çekti. Maddi destek sağlayan bu avantajlar, özel bankalar arasında da popülerlik kazanmaya başladı.

Emeklilerin ve ailelerinin finansal ihtiyaçlarını karşılayan bu özel promosyonlara, özel bankalar da katılmaya başladı. Özellikle kamu bankalarının başlattığı yenileme hareketinden sonra, özel bankalar da emeklilere yönelik hizmetlerini genişletme yoluna gitti.


16.4 MİLYON KİŞİYE 12.000 TÜRK LİRASI EK ÖDEME YOLDA!

16.4 MİLYON KİŞİYE 12.000 TÜRK LİRASI EK ÖDEME YOLDA!

Emekliler, dul ve yetimler için kamu bankalarından alınacak promosyon miktarları netleşti. Sosyal Güvenlik Kurumu, aylık alan 12.7 milyon emekli için promosyon tutarlarını 8 bin ile 12 bin Türk Lirası arasında belirlediğini açıkladı. Ölüm aylığı alan 3.3 milyon hak sahibi için ise 5 bin Türk Lirası ödeme yapılacağı duyuruldu.

Kamu bankalarının yeni promosyon tutarları, emekli maaşlarına göre kademeli olarak belirlendi. Buna göre, 10 bin Türk Lirası maaş alanlara 5 bin Türk Lirası; 10 bin ile 15 bin Türk Lirası arasında (15 bin TL hariç) olanlara 8 bin Türk Lirası; 15 bin ile 20 bin Türk Lirası arasında (20 bin TL hariç) olanlara 10 bin Türk Lirası; ve 20 bin Türk Lirası ve üzerinde maaş alanlara ise 12.000 Türk Lirası promosyon ödenecek.

Şu anda en düşük emekli aylığı 10 bin Türk Lirası seviyesinde bulunuyor. Bu durumda, emekliler maaşlarına göre 8 bin, 10 bin veya 12 bin Türk Lirası arasında promosyon alabilecekler. Maaşı 10 bin Türk Lirası'nın altında olan dul ve yetimler ise 5 bin Türk Lirası promosyon imkanından yararlanabilecekler. Ancak, maaşı 10 bin Türk Lirası'nın üstünde olan dul ve yetimler de maaşlarına göre daha yüksek promosyon alabilecekler.

Bu gelişmeyle birlikte, emekliler, dul ve yetimler için belirlenen yeni promosyon miktarları, maddi anlamda önemli bir destek sağlayacak gibi görünüyor. 

Eğer aynı bankadan birden fazla emekli maaşı alan bir kişiyseniz, promosyon tutarı maaş tutarlarının toplamına göre hesaplanacak. Örneğin; kendi emekliliğinden 14 bin Türk Lirası aylık alan ve vefat eden eşinden de 7 bin 500 Türk Lirası ölüm aylığı alan bir kişi, toplamda 21 bin 500 Türk Lirası olan maaş dilimi üzerinden 12 bin Türk Lirası promosyon alabilecektir.

Kamu bankalarının yeni promosyon tutarlarından yararlanmak için tek bir şart bulunmaktadır: Bankaya 3 yıllık taahhütte bulunmak yeterlidir. Başka bir koşul aranmamaktadır.

Promosyonu güncellemek için banka şubelerine gitmek zorunlu değildir. Güncelleme işlemi için maaş alınan bankanın şubelerine gidilebileceği gibi, bankaların mobil uygulamaları, internet şubeleri, ATM'leri, Müşteri İletişim Merkezleri üzerinden de başvuru yapılabilir. Hatta bazı bankaların SMS ile başvuru alma yöntemi bulunmaktadır. Örneğin; Ziraat Bankası, 4757'ye 'PRO' yazıp bir boşluk bırakarak 'TC Kimlik Numarası'nı yazarak SMS gönderenlerin aranarak onaylarının alındığını duyurmuştur.

İLGİLİ HABERLER

Kirasını ödeyemeyene 4500 TL kira yardımı! Başvuru yapana 12 ay ödenecek

Kirasını ödeyemeyene 4500 TL kira yardımı! Başvuru yapana 12 ay ödenecek

Elektrik faturalarına 681 TL indirim! 81 ildeki abonelere müjde

Elektrik faturalarına 681 TL indirim! 81 ildeki abonelere müjde

TL'si olanın yatırım yönü değişti! Altın dolar yerine o kazandıracak

TL'si olanın yatırım yönü değişti! Altın dolar yerine o kazandıracak

4A 4B 4C emeklisine pazartesi salı sürprizi! 3 gün içinde hesaba yatırılacak

4A 4B 4C emeklisine pazartesi salı sürprizi! 3 gün içinde hesaba yatırılacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı
2
Volkswagen gemileri yaktı! Çok satan modelini 578 bin TL'ye anahtar teslim satıyor
3
Bedava fatura dönemi başlıyor! O kişiler artık kuruş para ödemeyecek
4
Uçak bileti 299 TL'ye düştü! O tarihlerde geçerli ucuz bilet kampanyası
5
Karnesini getirene 10.200 TL devlet hediyesi! İlkokul, ortaokul, lise öğrencileri bayram edecek
6
Şehir içi ulaşımdan ucuza uçak bileti! Sadece 299 TL'ye satışlar başladı
7
Araba almanın tam sırası! KIA faizi sildi, o modeline kallavi indirimi müjdeledi!

Halkbank, vakıfbank, Ziraat Bankası'nda hesabı olanlara müjde 09.30'da geldi!

ŞOK 31 Mart indirimiyle yüz güldürdü! Tam 35 TL indirim yapıldı

Sabah 08.00'de hesabına bakan 12.000 TL'yi yakalar! Bankalar duyurdu

4A 4B 4C emeklisine pazartesi salı sürprizi! 3 gün içinde hesaba yatırılacak

TL'si olanın yatırım yönü değişti! Altın dolar yerine o kazandıracak

ASELSAN maaşı arşa çıkardı! Personel alımı şartları duyuruldu

Kirasını ödeyemeyene 4500 TL kira yardımı! Başvuru yapana 12 ay ödenecek

Emeklilere 31 Mart sürprizi geldi! Hesaplarınızı hemen kontrol edin

Araba camlarındaki kuş pisliğini 10 saniyede temizlemenin kolay yolu!

Elektrik faturalarına 681 TL indirim! 81 ildeki abonelere müjde

Banka hesabından bu talimatı veren şimdi yandı! Bankalar bunu habersiz yaptı

Bahar dizisinin finali ifşalandı! İzleyiciler neye uğradığını şaşıracak