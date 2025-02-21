Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Karla Mücadele Çalışmaları Kesintisiz Sürüyor

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda karla mücadele çalışmaları, 66 araç ve 122 kişilik ekip ile 7/24 devam ediyor.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 16:22
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 16:37
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Karla Mücadele Çalışmaları Kesintisiz Sürüyor

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Karla Mücadele

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ ekipleri, planlanan seferlerin aksamadan gerçekleştirilmesi için karla mücadele çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor.

HEAŞ'tan yapılan resmi açıklamaya göre, toplamda 66 araç ve 122 kişilik uzman ekiple 3 bin ve 3 bin 500 metre uzunluğundaki iki pist, 56 taksi yolu ile yaklaşık 3 milyon metrekarelik bir alanda karla mücadele çalışmaları sürdürülüyor.

Ekipler, uçuş operasyonlarının herhangi bir aksamaya uğramaması için pist temizliği işlemlerini dönüşümlü olarak gerçekleştirmekte. Özel solüsyon kullanılarak hazırlanan uçaklar, pist başına gelerek kalkış için sıralanıyor.

Apronda bekletilen karla mücadele araçları, pist ve taksi yollarında biriken karları etkin bir şekilde temizlemekte.

HEAŞ Genel Müdürü Faruk Kacır, zorlu kış şartlarıyla başa çıkma operasyonlarının 7 gün 24 saat aralıksız devam ettiğini ifade etti.

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ ekipleri, planlanan seferlerde...

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ ekipleri, planlanan seferlerde herhangi bir aksama yaşanmaması için karla mücadele çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor.

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