Sakarya'nın İhracatı 2024'te 6,3 Milyar Doları Aştı

Sakarya, 2024'te 6,3 Milyar Dolar İhracat Hedefliyor

Sakarya, 2024 yılı itibarıyla Türkiye ekonomisine yaklaşık 6,3 milyar dolarlık ihracat katkısı sağlamayı başardı. Geçen yıl, ihracatını yüzde 9,8 oranında artıran bu şehir, 149 ülke ve 12 serbest bölgeye ürün gönderdi.

Sakarya'nın İhracat Sıralamasındaki Yeri

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, Sakarya, iller bazında ihracat sıralamasında İstanbul, Kocaeli, Bursa, Ankara, İzmir ve Gaziantep sonrası 7. sırada yer alıyor. Türkiye'nin toplam ihracatında yüzde 2 paya sahip olan bu kent, birçok sektörde önemli üretim potansiyeline sahip.

Otomotiv Sektörünün Etkisi

Sakarya'nın ihracatında en büyük payı, otomotiv sektörü oluşturuyor. Toyota, TürkTraktör ve Otokar gibi dev firmalara ev sahipliği yapan şehir, otomotiv sektöründe 2024'te 5 milyar 513 milyon 808 bin dolar değerinde dış satım gerçekleştirdi. Toplam ihracat içerisindeki payı ise yüzde 87 olarak belirlendi.

Diğer Önemli Sektörler

İhracat sıralamasında demir ve demir dışı metaller 150 milyon 623 bin dolarla ikinci sırada yer alırken; çelik 97 milyon 603 bin dolarla üçüncü, kimyevi maddeler 87 milyon 448 bin dolarla dördüncü sıradadır. Bunun yanı sıra makine ve aksamları da 81 milyon 722 bin dolarla önemli bir yere sahip.

Fındık İhracatında Rekor Artış

Sakarya'nın ihracatında en fazla artış gösteren sektörlerden biri de fındık ve mamulleri oldu; bu sektördeki artış oranı yüzde 368,3 ile dikkat çekti. Kuru meyve ve mamulleri ile tekstil ve ham maddeleri de önemli artış gösteren diğer alanlar arasında.

Hedef Ülkeler ve İhracat Rakamları

Sakarya'dan en fazla ihracat yapılan ülke, Fransa oldu. Fransa'ya yapılan ihracat, geçen yıla göre yüzde 26,1 artarak 909 milyon 898 bin dolara ulaştı. İkinci sırada Polonya (905 milyon 242 bin dolar) ve üçüncü sırada Birleşik Krallık (664 milyon 9 bin dolar) yer aldı.

Sakarya'nın 2024'te en fazla ihracat yaptığı ülkelerin detayları ve değişim oranları şu şekildedir:

Fransa: 721.340 bin dolar (2023) - 909.898 bin dolar (2024) - %26,1 artış

Polonya: 779.159 bin dolar - 905.242 bin dolar - %16,2 artış

Birleşik Krallık: 584.681 bin dolar - 664.009 bin dolar - %13,6 artış

İspanya: 620.554 bin dolar - 635.000 bin dolar - %2,3 artış

İtalya: 465.108 bin dolar - 611.298 bin dolar - %31,4 artış

Almanya: 413.951 bin dolar - 535.736 bin dolar - %29,4 artış

Belçika: 142.917 bin dolar - 199.622 bin dolar - %39,7 artış

Irak: 138.125 bin dolar - 160.992 bin dolar - %16,6 artış

Bulgaristan: 183.216 bin dolar - 126.066 bin dolar - %31,2 azalış

İsveç: 155.553 bin dolar - 117.121 bin dolar - %24,7 azalış

Sakarya'nın ihracat başarısı, bölgenin ekonomik büyümesine ve Türkiye'nin global ticaretindeki önemine ışık tutuyor.