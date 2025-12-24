Samsun-Sinop'ta 9 Yerel Eylem Grubu IPARD Desteğine Hak Kazandı

Samsun ve Sinop'ta 9 Yerel Eylem Grubu IPARD desteğine kabul edildi

IPARD Programı'nın LEADER Yaklaşımı kapsamında, Samsun ve Sinop'ta yerel kalkınmayı planlayan 9 Yerel Eylem Grubu (YEG) destek almaya hak kazandı. Samsun'daki 8 YEG ile Sinop'un yeni kurulan 1 YEG'i, hazırladıkları Yerel Kalkınma Stratejileri ile değerlendirme sürecini geçti.

Hangi gruplar desteklendi?

Samsun'dan Ayvacık, Asarcık, Alaçam-Yakakent, 19 Mayıs, Salıpazarı, Ladik, Kavak ve Havza Yerel Eylem Grupları ile Sinop'tan Gerze Yerel Eylem Grubu, yapılan incelemeler sonucunda destek kapsamına alındı.

Bütçe ve uygulama takvimi

Destek almaya hak kazanan 9 YEG için, proje ve faaliyetlerin 5 yıla yayılması öngörülerek toplam 128 milyon TL bütçe tahsis edilmesi planlanıyor. Paydaş katkılarıyla birlikte yerelde oluşacak toplam kaynağın en az 150 milyon TL'ye ulaşması bekleniyor. Yerel Eylem Grupları 2026 yılı itibarıyla faaliyetlerine başlayacak ve 2030 yılına kadar IPARD Programı kapsamında finanse edilecek.

LEADER Yaklaşımı ve yerel katılım

LEADER modeli, kırsal kalkınmada yerel paydaşların karar süreçlerine katılımını sağlayan yenilikçi bir yaklaşım olarak öne çıkıyor. Belirlenen temalar doğrultusunda yürütülecek yetenek kazandırma faaliyetleri ve küçük ölçekli projeler, yerel paydaşların aktif katkısıyla hayata geçirilecek ve kalkınmanın merkezden ziyade yerelden planlanmasına katkı sağlayacak.

Program yönetimi ve izleme

Programın finansmanı Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından sağlanırken, Program Yönetim Otoritesi görevini Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü yürütüyor. Sahadaki uygulama, başvuru, ödeme ve izleme süreçlerini ise Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) gerçekleştiriyor.

Başvuru çağrılarının yayımlanmasıyla başlayan süreçte, başvuruların alınması ve idari kontrolleri TKDK tarafından yürütülüyor. Uygun bulunan Yerel Kalkınma Stratejileri değerlendirilmek üzere IPARD Yönetim Otoritesi'ne iletiliyor ve değerlendirme sonrası seçilen Yerel Eylem Gruplarıyla sözleşmeler TKDK tarafından imzalanıyor. Uygulama döneminde üç ayda bir sunulan ödeme talepleri, idari ve yerinde kontrollerin ardından karşılanıyor; uygulama döneminin tamamlanmasını izleyen 5 yıllık izleme sürecinde ise projelerin sürdürülebilirliği TKDK tarafından denetlenmeye devam ediyor.

Not: IPARD II döneminde Samsun'da 9 ilçede faaliyet gösteren 8 YEG ile sözleşme imzalanmış ve bu kapsamda yaklaşık 40 milyon TL hibe desteği sağlanmıştı. IPARD III ile program kapsamı 81 ile genişletildi ve yeni kurulan YEG dernekleri başvuru yapma hakkı elde etti.

SAMSUN'DA FAALİYET GÖSTEREN 8 YEREL EYLEM GRUBUNUN(YEG) TAMAMI İLE SİNOP’TA YENİ KURULAN 1 YEG, LEADER YAKLAŞIMI ÇERÇEVESİNDE DESTEKLENMEYE HAK KAZANDI.