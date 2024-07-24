Samsung ve Krafton'dan Oyun Dünyasına Yenilik: Dark and Darker Mobile

Samsung ve Krafton'dan İşbirliği

Samsung Electronics, Galaxy akıllı telefon kullanıcıları için Dark and Darker Mobile oyununun deneyimini geliştirmek amacıyla Krafton ile işbirliği yaptı. Bu kapsamda, Galaxy Z Fold6 ve Galaxy Z Flip6 gibi katlanabilir telefonlarda daha akıcı bir oyun deneyimi sunulması planlanıyor.

Gelişmiş Oyun Deneyimi

Samsung ve Krafton, yeni oyunun uygulama sürekliliği özelliğini destekleyerek, kullanıcıların Galaxy Z Fold6 cihazını katlayıp açtıklarında oyunlarına kesintisiz devam etmelerini sağlıyor. Bu özellik, özellikle geniş ekran deneyimi sunarak oyun keyfini artırmayı hedefliyor.

Gelişmiş Grafik Teknolojisi

İşbirliği çerçevesinde, Samsung'un Vulkan 3D grafik teknolojisi ile Krafton'un Unreal Engine teknolojileri bir araya getirilmiş durumda. Ayrıca, Ray Tracing gibi yeni grafik teknolojileri kullanılarak, Galaxy akıllı telefonlarda olağanüstü grafikler sunulması bekleniyor. Kullanıcı deneyimini zenginleştirmek için Dolby Atmos ses efektleri de oyuna entegre edilecek.

Dünya Çapında Erişim

İşbirliği ile birlikte, dünya genelindeki kullanıcılar, Dark and Darker Mobile oyununu en yeni Galaxy akıllı telefonlarında deneyimleme fırsatına sahip olacak. Samsung Deneyim Mağazaları'nda sergilenen Galaxy Z Fold6 cihazlarında, mobile oyunların geldiği yeni seviyede grafik ve sürükleyiciliği deneyimlemek mümkün olacak.

Samsung’un Vizyonu

Samsung Electronics Mobil e-Deneyim İş Birimi Sistem Platformu AR-GE Grubu'ndan Jungwoo Kim, Krafton ile yapılan işbirliği hakkında, "Bu işbirliği, Galaxy akıllı telefon kullanıcılarına daha heyecan verici ve sürükleyici bir oyun deneyimi sunacak. İleriye dönük teknik kapsamlı işbirliğimizle daha optimize bir oyun ortamı yaratmayı amaçlıyoruz,” dedi.