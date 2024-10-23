Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır'ın İSO Toplantısındaki Açıklamaları

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır'dan Önemli Açıklamalar

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) ekim ayı olağan meclis toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye’nin sanayi alanındaki gelişmelerini ve yeni teşvik mekanizmalarını anlattı.

Yeni Teşvik Modeli ve Hedefler

Kacır, düzenlenen toplantıda, “Ülkemizin uzun vadeli hedefleriyle teşvik mekanizmalarımızı daha güçlü hizalayan yeni teşvik modelimizle yatırımcılara selektif ve program bazlı olarak cazip teşvikler sunacağız” dedi. Türkiye’nin sanayisinde kaydedilen ilerlemelere vurgu yapan Kacır, sanayi çalışan sayısının 3,9 milyon kişiden 6,7 milyon kişiye çıktığını belirtti.

İhracat ve Üretim Artışı

Bakan Kacır, “İhracatımızı 36 milyar dolardan 262 milyar dolara çıkardık,” ifadesini kullanarak, Türkiye’nin sektörel anlamda büyük bir atılım gerçekleştirdiğinin altını çizdi. Ayrıca, ülkenin üretim kabiliyetleri sayesinde pandeminin ardından küresel tedarik zincirlerinden yararlanarak önemli bir rekabet avantajı elde ettiğini belirtti.

Üç Ana Öncelik ve Yenilikçi Projeler

Kacır, Türkiye’nin gelecekteki hedeflerinin katma değerli üretim, yeşil ve dijital dönüşüm üzerinde yoğunlaşacağını aktararak, tüm bu dönüşümler için çeşitli teşvik mekanizmalarının devreye alınacağını ifade etti. “Yeni teşvik enstrümanlarını devreye almayı sürdüreceğiz,” diyen Kacır, yatırımcı dostu politikalarla Türkiye’nin yüksek teknoloji ve katma değerli üretim merkezlerinden biri olacağını vurguladı.

Dijital ve Yeşil Dönüşüm Destek Programları

Hükümetin, sanayicilerin ikiz dönüşüm ihtiyaçlarını karşılamak için Dijital ve Yeşil Dönüşüm Destek Programları başlatacağını açıklayan Kacır, bu programların işletmelere yol haritaları sunacağını belirtti.

2024 Beklentileri

2024 yılı için ekonomide hedeflerinin istihdamı korumak ve enflasyonu düşürmek olduğunu belirten Kacır, her alanda sürdürülebilirlikle birlikte büyümeyi sağlamayı hedeflediklerini bildirdi. Ayrıca, OSB’lerdeki sanayi alanlarına erişimi kolaylaştıracak yeni düzenlemeler üzerinde çalışıldığını açıkladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Odakule Fazıl Zobu Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi’nin ekim ayı olağan toplantısına katılarak konuşma yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Odakule Fazıl Zobu Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi’nin ekim ayı olağan toplantısına katılarak konuşma yaptı.