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Şart yok! O banka yakınını davet edene 10 bin lira ödeme yapacak!

Bankalar bu zorlu dönemlerde yapılan harcamalara karşılık vatandaşlara çeşitli geri ödeme avantajları sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda harekete geçen Odeabank, yakınlarını banka bünyesine davet edenlere tamı tamına 10 bin liraya varan nakit ödül kazanma fırsatı sunuyor. Peki nasıl? İşte Odeabank’tan herkesi bünyesine çekecek o kampanya…

Yayın Tarihi: 29.07.2024 17:41
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 17:41
Şart yok! O banka yakınını davet edene 10 bin lira ödeme yapacak!

Odeabank, yakınlarınızı Odea’ya davet ederek toplamda 10.000 TL nakit ödül kazanma fırsatı sunuyor. 4 Ekim 2023 - 31 Aralık 2024 tarihleri arasında arkadaşlarını Odealı olmaya davet eden müşterilerimiz, bu kampanyadan yararlanabilecekler. Peki, bu fırsattan nasıl yararlanabilirsiniz? İşte detaylar.

Kampanyaya Nasıl Katılabilirsiniz?

Odeabank’ın söz konusu kampanyasına mevcut ve yeni müşteriler katılabiliyor. Mevcut müşteriler Odea Uygulaması (Mobil) > Daha Fazla > Arkadaşını Davet Et menüsünden özel davet kodlarını oluşturmaları gerekiyor. Bu kodu arkadaşlarıyla paylaşarak onları Odea’ya davet edebilirler. 

Davet edilen arkadaş, Odealı olduktan sonra davet kodunu Odea Uygulaması (Mobil) > Daha Fazla > Arkadaşını Davet Et menüsünden girebilir. Bu adım, ödül kazanma sürecinin başlaması için kritik öneme sahiptir.

Ödül kazanma koşulları nelerdir? 

Odeabank’tan kampanyaya katılarak davet kodu alanların ödül kazanabilmesi için davet edilen arkadaşın kod giriş tarihinden itibaren 30 gün boyunca ortalama ve 30. gün sonunda minimum 10 bin TL değerinde varlık bakiyesi tutması gerekmektedir. Yani, 30’uncu gün sonunda 10 bin liralık varlık bakiyesi bulunmayanlar ödül kazanamayacaklar. 

odeabank

Davet kodu sahibinin ödül kazanabilmesi için, davet edilen kişinin müşteri olma tarihi ile kod giriş tarihi arasında maksimum 30 gün olmalıdır. Aksi halde, davet kodu sahibi ödül kazanamayacaktır. Varlık bakiyesi içerisinde vadeli, vadesiz mevduat, yatırım fonları, hisse senedi, tahvil, eurobond ve bono ürünlerinde bulunan bakiyelerin toplamı sayılacaktır.

Ödül detayları neler? 

Kampanya kapsamında davet kodu sahibi en fazla 10 kişi için ödül kazanabilecek olup, kazanılabilecek maksimum ödül tutarı 10 bin TL’dir. Yani davet edilen kişi başına kazanılacak olan ödül 1000 liradır. Davet edilen müşterinin gireceği geçerli ilk kod sayılacağından, sonrasında kodun değiştirilmesi mümkün olmayacaktır. 

Kampanya, davet edilen 6 bin yeni müşteri ile sınırlıdır. Bu sınıra ulaşılması halinde kampanya durdurulacaktır. Davet eden müşterilere nakit ödül, davet edilen müşterilerin kampanya koşullarını yerine getirmesi sonrası ilk 3 iş gününde yapılacaktır. Yani ilk 6 bin yeni müşterinin ardından kampanya durdurulacağından davet edilen müşteriler üzerinden ödül kazanmak da mümkün olmayacaktır. 

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