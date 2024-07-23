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Şekerbank ve İklimsa'dan Yeşil Enerji İşbirliği

Şekerbank, İklimsa ile enerji verimliliği için işbirliği yaparak yeşil dönüşümü destekliyor.

Yayın Tarihi: 23.07.2024 11:07
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 11:12
Şekerbank ve İklimsa'dan Yeşil Enerji İşbirliği

Şekerbank ve İklimsa'dan Yenilikçi İşbirliği

Şekerbank, enerji verimliliği alanında yaptığı yenilikçi adımlarına bir yenisini ekleyerek İklimsa ile işbirliği yaptı. Bu mayıs döneminde başlatılan işbirliği, güneş enerjisi sistemlerine geçiş yapmak isteyen müşterilere finansal destek sunma amacı taşıyor.

EKOkredi ile Temiz Enerji Geçişi

Şekerbank, EKOkredi ürünü ile iş birliğini hayata geçirerek, çatı ve arazi güneş enerji sistemleri (GES) projelerine destek veriyor. 48 aya varan vade seçenekleri sunarak, işletmelerin karbon emisyonlarını azaltmalarına yardımcı oluyor. Şekerbank'ın kurumsal ve ticari bankacılık grup başkanı Ender Çevik, bu yaklaşımla çevre duyarlılığını teşvik ettiklerini belirtti.

İklimsa'nın Vizyonu

İklimsa İş Birimi Genel Müdür Yardımcısı Tansu Öztorun, enerji tasarrufu sağlayan sürdürülebilir çözümlerle geleceğe katkıda bulunduklarını ifade ederek, sanayicilerin güneş enerjisi yatırımlarına olan ilgisinin arttığını vurguladı. 71 ilde bulunan 500'den fazla yetkili satıcı ve servis ağı sayesinde, geniş bir hizmet yelpazesi sunmayı hedeflediklerini açıkladı.

Her iki kuruluşun bu işbirliği, yenilenebilir enerji sistemlerindeki önemli projelerin hız kazanmasına önemli katkılar sağlayacak. Şekerbank, enerji verimliliğini destekleyen bu tür iş birliklerine devam edeceğini belirtti.

Şekerbank, yeşil dönüşüme yönelik faaliyetleri kapsamında İklimsa ile yeni bir işbirliğini hayata...

Şekerbank, yeşil dönüşüme yönelik faaliyetleri kapsamında İklimsa ile yeni bir işbirliğini hayata geçirdi. Şekerbank Kurumsal ve Ticari Bankacılık Grup Başkanı Ender Çevik (solda) ile İklimsa İş Birimi Genel Müdür Yardımcısı Tansu Öztorun (sağda), açıklamalarda bulundu.

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