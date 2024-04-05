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Selçuk Geçer'den emeklilere maaş sürprizi geldi! Sızdırılan rakamı ilk kez açıkladı

Tanınmış iktisat uzmanı Selçuk Geçer, dolar/TL kuru tahminleriyle dikkat çekiyor. Geçer, son açıklamasında emekli aylıkları üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Yayın Tarihi: 05.04.2024 17:10
Güncelleme Tarihi: 05.04.2024 17:10
Selçuk Geçer'den emeklilere maaş sürprizi geldi! Sızdırılan rakamı ilk kez açıkladı

Ekonomi çevrelerinin yakından tanıdığı Selçuk Geçer’in, emekli vatandaşları memnun edecek maaş zammı açıklaması büyük yankı uyandırdı. Geçer, emeklilik gelirlerinde önemli bir artış olacağını duyurdu. Yeni yılla birlikte emekli maaşlarına uygulanan %49,25’lik artış, 6 bin 700 TL ve altı emekli aylığı alanları kapsamadı. En düşük emekli maaşı ise 10 bin TL olarak sabit kaldı.

emekli maaşı

EMEKLİ MAAŞLARINDA EK ZAM NE ZAMAN?

Açlık sınırının 16 bin TL’yi aşması nedeniyle, emekliler yerel seçimler öncesinde hükümete olan rahatsızlıklarını ifade ettiler. Pek çok emekli, ‘Seçimlerden önce maaşlarımızda bir iyileştirme olacak mı?’ diye merak ediyor. Fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilere yapılacak olan seyyanen zammın Temmuz ayında yapılacağını belirtti.

Ekonomi alanında tanınan isim Selçuk Geçer, hükümetin emekli maaşlarına beklenen zammı yapmamasının seçim sonuçlarına etkisini dile getirdi. Geçer, Temmuz ayına dikkat çekerek, ‘Emekliye en az 20 bin TL ödeme yapmanız gerekiyor. 10 bin TL çıkıp veriyorlar, aslında kök maaş ile o rakamı bile vermiyor. Emekliler de bu tepkiyi sandıkta gösterdi’ ifadelerini kullandı.

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Selçuk Geçer'den emeklilere maaş sürprizi geldi! Sızdırılan rakamı ilk kez açıkladı

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