Şemsi Bayraktar Çanakkale'de Tarım Arazilerini İnceledi

Şemsi Bayraktar Çanakkale'deki Tarım Arazilerini İnceledi

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Çanakkale'nin Biga ilçesinde, 12 Ekim tarihinde meydana gelen sağanak ve dolu nedeniyle zarar gören tarım arazilerini yerinde inceledi.

Doğal Afetlerin Artışı

İncelemeleri sırasında Çınarköprü köyünde çiftçilerle bir araya gelen Bayraktar, Türkiye'de doğal afetlerin sayısının hızlı bir şekilde artmasına dikkat çekti. 2011 yılında yaklaşık 300 olan doğal afet sayısının, geçen yıl 1500'e çıktığını ve 2024 yılının sekiz ayında ise bu sayının 900'e ulaştığını vurguladı. Bu afetlerin yaklaşık %22'sinin dolu kaynaklı olduğunu belirtti.

Biga'daki Üretim Zararları

Biga'nın çeltik üretimindeki yoğunluğuna dikkat çeken Bayraktar, "Çeltik üretimimiz zarar görmüş değil. Bizim aldığımız bilgilere göre yaklaşık 45 bin dekar alanda çeltik, meyve, sebze gibi birçok ürün zarar görmüş durumda. Ancak çeltik ürünümüzün %100'ü bu olaylardan etkilenmiştir," ifadelerini kullandı.

Tarımsal Üretim ve Destek İhtiyacı

Aşırı hava koşullarının tarımsal üretime etkisi hakkında bilgi veren Bayraktar, bu durumun üretim arzını yavaşlattığını, ancak nüfusun artması ile talebin sürekli olarak yükseldiğini belirtti. Üreticilerin Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) kapsamındaki ürün sigortasına geçişinin önemine değinen Bayraktar, şu şekilde konuştu:

"Buradaki üreticilerimiz bu seneyi kaybetti. Gelecek yıl onları tarımda tutmamız ve yeniden üretmelerini sağlamamız gerekiyor. İşte bu noktada bankalara, kooperatiflere olan borçların uzun vadede ve faizsiz olarak ertelenmesi büyük önem taşıyor. Çiftçilerimizin de nakli desteğe ihtiyacı var."

Bölgedeki tarım zararlarını devletin telafi etmesi gerektiğini ifade eden Bayraktar, Ankara'ya gittiğinde elde ettiği izlenimleri yetkililerle paylaşacağını açıkladı. Yanında Biga Ziraat Odası Başkanı Güray Ergün ve diğer oda temsilcileri ile üreticilerin bulunduğunu da sözlerine ekledi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Çanakkale'nin Biga ilçesinde 12 Ekim'deki sağanak ve doludan etkilenen tarım arazilerinde incelemelerde bulundu.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Çanakkale'nin Biga ilçesinde 12 Ekim'deki sağanak ve doludan etkilenen tarım arazilerinde incelemelerde bulundu.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Çanakkale'nin Biga ilçesinde 12 Ekim'deki sağanak ve doludan etkilenen tarım arazilerinde incelemelerde bulundu.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Çanakkale'nin Biga ilçesinde 12 Ekim'deki sağanak ve doludan etkilenen tarım arazilerinde incelemelerde bulundu.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Çanakkale'nin Biga ilçesinde 12 Ekim'deki sağanak ve doludan etkilenen tarım arazilerinde incelemelerde bulundu.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Çanakkale'nin Biga ilçesinde 12 Ekim'deki sağanak ve doludan etkilenen tarım arazilerinde incelemelerde bulundu.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Çanakkale'nin Biga ilçesinde 12 Ekim'deki sağanak ve doludan etkilenen tarım arazilerinde incelemelerde bulundu.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Çanakkale'nin Biga ilçesinde 12 Ekim'deki sağanak ve doludan etkilenen tarım arazilerinde incelemelerde bulundu.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Çanakkale'nin Biga ilçesinde 12 Ekim'deki sağanak ve doludan etkilenen tarım arazilerinde incelemelerde bulundu.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Çanakkale'nin Biga ilçesinde 12 Ekim'deki sağanak ve doludan etkilenen tarım arazilerinde incelemelerde bulundu.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Çanakkale'nin Biga ilçesinde 12 Ekim'deki sağanak ve doludan etkilenen tarım arazilerinde incelemelerde bulundu.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Çanakkale'nin Biga ilçesinde 12 Ekim'deki sağanak ve doludan etkilenen tarım arazilerinde incelemelerde bulundu.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Çanakkale'nin Biga ilçesinde 12 Ekim'deki sağanak ve doludan etkilenen tarım arazilerinde incelemelerde bulundu.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Çanakkale'nin Biga ilçesinde 12 Ekim'deki sağanak ve doludan etkilenen tarım arazilerinde incelemelerde bulundu.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Çanakkale'nin Biga ilçesinde 12 Ekim'deki sağanak ve doludan etkilenen tarım arazilerinde incelemelerde bulundu.