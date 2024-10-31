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Serbest Piyasa Döviz Fiyatları

İstanbul'da döviz fiyatları bugün dolar 34,2680 lira, avro ise 37,2920 lira.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 09:02
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 09:02
Serbest Piyasa Döviz Fiyatları

Serbest Piyasada Döviz Açılış Fiyatları

İstanbul serbest piyasada, döviz açılış fiyatlarıyla dikkat çekti. Bugün itibarıyla dolar, 34,2680 lira, avro ise 37,2920 lira seviyesinden işlem görmeye başladı.

Döviz Alım Satım Fiyatları

Serbest piyasada dolar, 34,2660 liradan alınırken, satış fiyatı 34,2680 lira olarak belirlendi. Avronun alım fiyatı ise 37,2900 lira, satış fiyatı ise 37,2920 lira olarak kaydedildi.

Önceki Günkü Fiyat Değişimleri

Dün, doların satış fiyatı 34,2660 lira, avronun satış fiyatı ise 37,2030 lira olmuştu.

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