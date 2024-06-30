SGK o kişilere 33 bin 388 TL ödeme yapacak! Tarihi kaçıran başvuru şansını kaybedecek

SGK ödemeleri onayladı! Bu tutarlarda ödeme yapılıyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

SGK ÖDEMELERİ

SGK kadın çalışanlara iş göremezlik ödeneği yapmaya devam ediyor. Doğum izni veya doğum parası olarak bilinen ödemeler çalışanın maaşına göre şekilleniyor. Ödemelerden faydalanmak için en az 90 gün sigortalı olarak çalışılması gerekiyor. Doğum izni ödemeleri asgari ücrete belirleniyor. Ocak ayında yapılan zam sonrasında brüt asgari ücret günlük 447.15 TL'ye yükseldiği için doğum izni parası en az 24 bin 908 TL'den 33 bin 387 TL'ye yükseltildi.





Doğum izni ödemelerinden faydalanabilmek için kimlik kartı fotokopisi, SGK'ya kaydı olan iş yerinden alınacak işe giriş bildirgesi, doğum raporu ya da doğum belgesinin ibraz edilmesi gerekiyor. Başvurular SGK'ya şahsen giderek ya da e-Devlet sistemi üzerinden online olarak yapılabiliyor. SGK doğum izni ödemeleri maaşa göre şu şekilde belirleniyor;

15.000,00 TL – 37.333,33 TL

16.000,00 TL – 39.822,22 TL

17.000,00 TL – 42.311,11 TL

18.000,00 TL – 44.800,00 TL

19.000,00 TL – 47.288,89 TL

20.000,00 TL – 49.777,78 TL

21.000,00 TL – 52.266,67 TL

21.000,00 TL – 52.266,67 TL