SGK son dakika müjdeledi! İki şartla indirim yapılacak!

Türkiye'de gelir vergisi mükellefleri, esnaf ve sanatkârlar, şirket ortakları ve tarımsal faaliyetlerde bulunanlar için mali yükleri hafifletecek yeni bir teşvik uygulamaya alındı. Gelir vergisi mükellefleri ve esnaf, Bağ-Kur kapsamında beş puanlık prim indirimi fırsatından yararlanabilecek.

Bu teşvikten faydalanabilmek için sigortalıların primlerini yasal süre içinde ödemesi ve idari para cezası ya da gecikme cezası borcu bulunmaması gerekiyor. Ayrıca, prim borçlarının yapılandırılmış ve bu yapılandırmanın devam ediyor olması da şart. Bu koşulları sağlayan işletmeler, finansal yüklerini önemli ölçüde azaltabilecekler.





Beş puanlık prim indirimi, geniş bir kitleyi kapsıyor. Esnaf ve sanatkârlar başta olmak üzere, şirket ortakları ve tarım sektöründeki girişimciler de bu teşvikten yararlanabilecek. Uygulama, işletmelerin mali yüklerini azaltarak, finansal sürdürülebilirliklerini desteklemeyi amaçlıyor. Teşvikten yararlanmak için herhangi bir ek başvuru gerekmiyor; şartları sağlayan sigortalılar otomatik olarak indirimden faydalanacak.

Bu düzenleme, küçük işletmelerin ve esnafın mali yüklerini hafifletirken, finansal planlamalarını daha kolay yapabilmelerine olanak tanıyacak. Yatırımcılar ve girişimciler için önemli bir destek mekanizması olarak öne çıkıyor.