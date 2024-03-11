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SGK uzmanı emeklilere müjdeyi patlattı! 4000 TL'lik sürpriz zam için tarih verdi

Son zamanlarda gündemdeki konuların başında gelen emekli maaşları için sıcak bir gelişme yaşandı. Detaylar haberimizde…

Yayın Tarihi: 11.03.2024 23:31
Güncelleme Tarihi: 11.03.2024 23:31
SGK uzmanı emeklilere müjdeyi patlattı! 4000 TL'lik sürpriz zam için tarih verdi

Türkiye’de yaşayan milyonlarca emekli vatandaş maaşlarına zam yapılmasını dört gözle bekliyordu ve bu konuyla ilgili bir açıklamada o uzman isimden geldi. İşte detaylar…

hülya

EMEKLİYE MÜJDE! SGK UZMANI AÇIKLADI, EMEKLİ AYLIĞINA 4 BİN TL GİBİ REKOR ZAM!

SGK uzmanının açıklamasına göre emekli maaşlarında beklenen kademeli artışa ilişkin detaylar netleşti. İşte bilmeniz gerekenler:

SGK uzmanlarına göre emekli maaşlarında beklenen kademeli artışın detayları belli oldu.

Mart ayında olası düzenlemelerin sinyalini veren SGK uzmanı Özgür Erdursun'a göre, Ocak ayı ve bayram ikramiyelerinin 3 bin TL'ye çıkarılmasının ardından asgari emekli maaşı 10 bin TL'ye çıkarken, seçim öncesinde ek artış ihtiyacı da arttı. Ancak bu artışlar yetersiz kaldı.

Erdursun, ekonomi müdürlüğünün derinlemesine çalışmalar yürüttüğünü belirterek, kademeli bir artış olabileceğini söyledi. Ancak şu an için net bir bilgi olmasa da konuyla ilgili yeni araştırmaların olduğunu duyduklarını söyledi. Erdursun'un açıklamasına göre emekli maaşları sürekli artışlarla 2 bin TL'den 4 bin TL'ye çıkabilecek.

Ancak bu konu hakkında kesin bir bilgi bulunmamakla birlikte yeni bir çalışmanın ilgili olduğu aktarılıyor.

Erdursun, Cumhurbaşkanının seçime kadar yeni açıklamalar yapabileceğini, hükümetin fiyatları artırmaması halinde muhalefetin bu konuyu gündeme getirmesi gerektiğini söyledi.

Erdursun'a göre, seçim sonrasında hükümetin herhangi bir kayıp olup olmadığını analiz ederek Mart ayından önce düzenleme yapabilir. Kademeli artış beklentilerinin yüksek olduğunu belirten Erdursun, Mart ayında emekli maaşlarında ayarlama yapılması ihtimalini dile getirdi.

Gazeteci Ekrem Açıkel, Ankara'da kulislerde dolaşan iki iddiayı paylaştı. İlk talebe göre emekli maaşı kademeli olarak 2.000 TL'den 4.000 TL'ye çıkabilecek.

İkinci iddia ise Ramazan ve Kurban ikramiyesinin 3.000 TL'ye kadar çıkabileceği yönünde.

Bu ikinci açıklama, ekonomik durum nedeniyle emekli maaşlarının artırılamaması durumunda tatil ikramiyelerinin artabileceğini öne sürüyor. Bu konudaki düzenlemelerin TBMM'de onaylanması bekleniyor.

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