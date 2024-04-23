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SGK'ya borcu olanlar dikkat! O tarihe kadar uzatıldı

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun resmi internet portalı üzerinden verilen bilgiye göre, 2024 yılının şubat ayına ait SGK prim borçları, KDV iadeleri kullanılarak 26 Nisan 2024 tarihine dek ödenebilir durumdadır. Bu süre zarfında, ilgili borçların gerekli işlemleri tamamlanarak ödenmesi mümkün olacaktır.

Yayın Tarihi: 23.04.2024 13:19
Güncelleme Tarihi: 23.04.2024 13:19
SGK'ya borcu olanlar dikkat! O tarihe kadar uzatıldı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Ramazan Bayramı tatili sebebiyle yaşanabilecek gecikmeleri göz önünde bulundurarak, mükelleflerin KDV iade alacaklarının Şubat 2024 dönemi SGK prim borçlarına mahsubunda kullanılan vade tarihinin 26 Nisan 2024 tarihine kadar uzatıldığını açıkladı. Bu karar, 5510 sayılı Kanun kapsamında çalışan sigortalıları olan işverenleri ilgilendiriyor. İşverenler, Şubat ayına ait sigorta prim borçlarını KDV iade alacaklarından mahsup yoluyla ödemeleri durumunda, yeni vade tarihi olan 26 Nisan 2024'ü dikkate almalıdır. Yapılan açıklama şu şekilde:

sgk borcu

"Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca 2024 yılı Nisan ayının ikinci haftasına denk gelen Ramazan Bayramı tatili nedeniyle mükelleflerin KDV iade alacaklarının 2024/ Şubat dönemi SGK prim borcuna 20 Nisan 2024 tarihine kadar mahsubunda gecikmeler yaşanabileceğinin belirtilmesi üzerine, söz konusu mahsuplara yönelik vade tarihinin bir defaya mahsus olmak üzere 26 Nisan 2024 tarihine kadar uzatılması karar altına alınmıştır. Bu doğrultuda her ayin 1'i ila 30'u arasındaki çalışmaları karşılığı ücret ödenen 5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin 1'inci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalı çalıştıran işverenler yönünden 2024/ Şubat ayına ilişkin sigorta prim borcunun katma değer vergisi iade alacağından mahsubu suretiyle ödenmesi halinde vade tarihi 26 Nisan 2024 olarak uygulanacaktır"

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