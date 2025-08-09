DOLAR
Sıcak Hava Erken Hasadı Kolaylaştırdı: Zara'da Tescilli Bal Üretimi Artıyor

Zara'daki coğrafi işaret tescilli balın erken hasadı, üreticileri memnun etti ve verim artışı bekleniyor.

Yayın Tarihi: 09.08.2025 11:28
Güncelleme Tarihi: 09.08.2025 11:28
Sıcak Hava Erken Hasadı Kolaylaştırdı: Zara'da Tescilli Bal Üretimi Artıyor

Sivas'ın Zara ilçesinde, coğrafi işaret tescilli 'Zara balı' için hasat sezonu sıcak hava nedeniyle erkenden başladı. Bu durum, 400 kayıtlı üretici ve 30.216 kovan ile bal üretiminde verim ve kalite artışını beraberinde getirdi.

Zara Ziraat Odası Genel Sekreteri Zikri Bedir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bal hasadının yılın bu dönemine sarkmasının nedenini aşırı sıcaklar olarak belirtirken, verimin beklenenden daha iyi olduğunu dile getirdi. 2024 yılında 900 ton bal elde ettiklerini hatırlatan Bedir, bu yıl ise 1200 ton rekolte beklediklerini ifade etti.

Bal üreticisi Enes Kuzu, Zara balının ünlü olmasının nedenlerini, bölgenin gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farklılıkları ve çiçek çeşitliliği olarak açıkladı. Kuzu, bu yılki verimin geçen yıla göre oldukça iyi olduğunu belirtti. 'Geçen yıl kovan başına 10-15 kilo verim varken, bu yıl 20-30 kilo arasında bir artış söz konusu' dedi.

Kuzu, kekik ve geben bitkisinin bol olmasının Zara balının aromasındaki farklılığı sağladığını ifade ederek, 'Yüksek kesimlerde 30 kilo kadar verim alabiliyoruz. Bu sene koyu ve aromalı bir bal üretimi var. Her yıl belli numuneleri saklıyoruz' şeklinde konuştu.

Erken başlayan hasat sezonunun arıcılara birçok avantaj sunduğunu vurgulayan Kuzu, aşırı sıcakların da etkisiyle hasat zamanını erkene aldıklarını belirtti. Yılın bu döneminde verimli bir satış sürecinin başlayacağı bekleniyor.

