Bist 100
10.161,59 1%
DOLAR
32,26 0,06%
EURO
34,75 -0,09%
ALTIN
2.389,86 -0,31%

Sigara fiyatları rekora koşuyor: O sigara grubundan da zam haberi

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, bir sigara gurubuna daha zam geldiğini duyurdu. Başkan Dündar, JTI sigara grubuna yapılan zammı açıkladı.

Yayın Tarihi: 07.05.2024 10:50
Güncelleme Tarihi: 07.05.2024 10:50
Sigara fiyatları rekora koşuyor: O sigara grubundan da zam haberi

Sigara fiyatlarına zam üstüne zam gelmeye devam ediyor. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından bir sigara grubuna daha gelen zammı duyurdu. Başkan Dündar’ın paylaşımına göre, JTI sigara grubu, tüm sigaraları için 3 TL’lik bir zam kararı aldı.

Yeni yapılan bu zamla birlikte JTI gurubundaki en pahalı sigara 70 TL’ye yükselirken, en ucuz sigara ise 59 TL oldu. 

Yeni fiyatlandırmalar ile Winston Xsence, gurubun en pahalı sigarası olarak 70 TL'ye satılıyor.

İLGİLİ HABERLER

Borsa'da parası olan oh çekecek! O ödeme yükü ortadan kalkıyor!

Bu cihazları sakın uzatma kablosuna takmayın! Felakete zemin hazırlıyor

Kemikleri demir gibi güçlendiriyor! Yoğurda 1 kaşık karıştırıp yemek yetiyor

Su faturalarını şak diye düşürecek hamle! Yüzde 30 indirim o tarihte başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
2
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
3
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı
6
Borçlulara Meclis'ten müjdeli haber! O borçların tamamı sıfırlanacak
7
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor

Borsa'da parası olan oh çekecek! O ödeme yükü ortadan kalkıyor!

Mayıs ayında getiri hortladı! 75.000 TL'niz olsun yeter

Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Kemikleri demir gibi güçlendiriyor! Yoğurda 1 kaşık karıştırıp yemek yetiyor

8 Mayıs'ta Yıldızların Dansı: Burçlara Göre Günlük Rehber

Bu cihazları sakın uzatma kablosuna takmayın! Felakete zemin hazırlıyor

Tansiyon ilaçlarını çöpe atın! Günde bir bardak içmek tansiyonu şıp diye düşürüyor

Büyükelçiliğe yüksek maaşla personel alımı! İstanbul, Ankara'da iş arayanlar dikkat

Su faturalarını şak diye düşürecek hamle! Yüzde 30 indirim o tarihte başlıyor

TCKN 6 ve 8 olanlar Dikkat! Ziraat Bankası IBAN'a bakmayan çok şey kaçıracak

KPSS şartı kaldırıldı! 35 bin TL maaşla kamu kurumlarına personel alımı

Nakit para arayanlara 20.000 TL acil kredi! Ziraat Bankası 48 içinde başvurana verecek