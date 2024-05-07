Sigara fiyatları rekora koşuyor: O sigara grubundan da zam haberi

Sigara fiyatlarına zam üstüne zam gelmeye devam ediyor. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından bir sigara grubuna daha gelen zammı duyurdu. Başkan Dündar’ın paylaşımına göre, JTI sigara grubu, tüm sigaraları için 3 TL’lik bir zam kararı aldı.

Yeni yapılan bu zamla birlikte JTI gurubundaki en pahalı sigara 70 TL’ye yükselirken, en ucuz sigara ise 59 TL oldu.

Yeni fiyatlandırmalar ile Winston Xsence, gurubun en pahalı sigarası olarak 70 TL'ye satılıyor.