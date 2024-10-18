Şirket Kuruluş ve Kapanış İstatistikleri Eylül 2023

Türkiye'de Şirket Kuruluş ve Kapanış Verileri

Türkiye'de eylül ayında toplam 10 bin 491 şirket ve kooperatifin kuruluşu gerçekleştirildi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, bu sayı bir önceki aya göre %10,5 artış gösterdi.

Kurulan Şirketler ve Kooperatiflerin Dağılımı

Eylülde 658 yabancı ortak sermayeli şirket kuruldu. Kurulan 10 bin 491 şirket ve kooperatifin %86,5'ini limitet şirketler, %11,1'ini anonim şirketler ve %2,4'ünü kooperatifler oluşturdu. İstanbul, Ankara ve İzmir, kurulan şirketlerin en yüksek oranının ve dağılımının gerçekleştiği iller oldu; İstanbul'da %36,9, Ankara'da %10,8 ve İzmir'de %5,8'lik oranlarla şirket kuruldu.

Artış ve Azalışlar

Eylülde, gerçek kişi ticari işletme sayısı %37,4 artarken, geçen yılın aynı ayına göre kooperatif sayısında %15,7, kurulan şirket sayısında ise %6,7 azalma kaydedildi. Kapanan şirket sayısı ise önceki yıl ile karşılaştırıldığında %7,8 oranında arttı.

Sektörel Analiz

Kurulan şirket ve kooperatiflerin sektörleri arasında 3 bin 485'in ticaret, 1,481'in inşaat ve 1,273'ünün imalat alanında yoğunlaştığı belirlendi. Ayrıca kapanan şirketlerin %792'si toptan ve perakende ticaret sektöründe faaliyet gösterdi.

Yabancı Sermayeli Şirketler

Eylülde kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin 398'i Türkiye, 26'sı İran ve 24'ü Almanya ortaklı olarak kaydedildi. Bu şirketler arasında 77'si anonim, 581'i ise limitet şirket olarak faaliyet gösteriyor.

Ocak-Eylül Dönemi Verileri

Bu yılın ocak-eylül döneminde, kurulan şirket sayısı %13,3 azalışla 81 bin 904'e düştü. Kapanan şirket sayısı ise %23,1 artış göstererek 18 bin 790'a ulaştı.

Bu verilere göre, Türkiye'de şirket kuruluşları ve kapanışları konusunda dikkat çekici eğilimler gözlemlenmektedir.