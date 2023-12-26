Skoda rakiplerini saf dışı bıraktı! Fiyatı gören inanamıyor: O modelde fiyatlar dip yaptı

C Hatchback segmentindeki rekabet giderek artarken, Skoda Scala, performansı, donanımı ve şıklığıyla dikkat çeken bir alternatif olarak öne çıkıyor. Opel Astra HB, Peugeot 308, Seat Leon ve Volkswagen Golf gibi popüler modellerle başa baş bir mücadele içinde bulunan bu model, 1.099.900 Türk Lirası başlangıç fiyatıyla segmentindeki rakipleriyle rekabet ederken sunduğu donanım ve özelliklerle öne çıkıyor.

SKODA FİYATLARI DÜŞÜRDÜ





Scala, 1.0 litrelik benzinli motoru ve DSG şanzımanıyla 110 beygir gücü üretirken, ekonomik yakıt tüketimiyle de dikkat çekiyor. 467 litrelik geniş bagaj hacmi, günlük kullanımda pratik bir avantaj sunarken, geniş iç hacmi, konforlu sürüş deneyimi ve uzun yolculuklarda rahat kullanım sağlama amacını taşıyor.

Skoda Scala'nın farklı donanım seviyeleri arasında yer alan Comfort, Elite ve Premium, kullanıcılara geniş bir seçenek yelpazesi sunuyor. Özellikle Premium 1.5 TSI ACT 150 PS DSG modeli, daha güçlü bir motor ve geniş donanım ile öne çıkarak 1.409.900 Türk Lirası fiyatıyla dikkat çekiyor.

Scala'nın uygun fiyatlı giriş seviyesi, geniş donanım seçenekleri ve Skoda'nın kalitesi, Türkiye pazarındaki otomobil tutkunları arasında ilgi çekici bir seçenek olarak öne çıkıyor. Skoda Scala, segmentindeki diğer modellere kıyasla sunduğu avantajlarla otomobil severlerin dikkatini çekmeye devam ediyor. İşte Skoda Scala'nın Aralık ayı güncel fiyat listesi:

- Comfort 1.0 TSI 110 PS DSG: 1.099.900 Türk Lirası

- Elite 1.0 TSI 110 PS DSG: 1.159.900 Türk Lirası

- Premium 1.0 TSI 110 PS DSG: 1.309.900 Türk Lirası

- Premium 1.5 TSI ACT 150 PS DSG: 1.409.900 Türk Lirası